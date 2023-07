Spazio: in orbita il satellite SYRACUSE 4B, esempio di cooperazione industriale paneuropea

MeteoWeb

Il satellite per le comunicazioni SYRACUSE 4B, costruito da Airbus e Thales Alenia Space, è stato lanciato con successo dal Guyana Space Center, lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. È stato l’ultimo lancio di Ariane 5, il lanciatore pesante europeo. SYRACUSE 4B, insieme a SYRACUSE 4A già in orbita, costituisce il segmento spaziale di SYRACUSE IV, il sistema di comunicazioni satellitari militari sicure di quarta generazione per la Direzione Generale dell’Armamento francese (DGA), le forze aeree e spaziali francesi e il Comando spaziale francese, realizzato dal consorzio industriale formato da Airbus Defence and Space e Thales Alenia Space.

SYRACUSE 4A e 4B offriranno alle Forze Armate francesi una maggiore capacità e funzionalità, tra cui un throughput più elevato e una maggiore flessibilità, oltre a un’area di copertura più ampia. La maggiore flessibilità garantirà che i satelliti possano soddisfare le esigenze delle forze dispiegate ovunque nell’area di copertura, gestendo al contempo in modo efficiente le risorse in banda X e Ka. “L’osservazione, l’intelligence dei segnali, la consapevolezza della situazione spaziale e, naturalmente, le comunicazioni sicure nei principali teatri operativi sono fondamentali per l’autonomia e la libertà d’azione di una nazione. Airbus è orgogliosa di essere un partner fidato delle Forze Armate francesi: grazie a SYRACUSE 4B e ad altri programmi, sosteniamo le ambizioni e le capacità nazionali in tutti questi campi, oggi e nei decenni a venire,” ha dichiarato Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems di Airbus.

SYRACUSE 4B, costruito sulla piattaforma Eurostar E3000 di Airbus, nella sua variante completamente elettrica e dotato di sorveglianza di prossimità in orbita, imbarca lo stesso carico utile del SYRACUSE 4A, costruito da Thales Alenia Space con componenti chiave forniti da Airbus. SYRACUSE 4B è dotato di tecnologie critiche come l’anti-jamming, per garantire la continuità e la resilienza del servizio, la cyber-difesa e le tecnologie di crittografia dei dati. Nell’ambito del contratto globale SYRACUSE, Airbus è responsabile del satellite SYRACUSE 4B. Thales Alenia Space era responsabile del satellite SYRACUSE 4A e di entrambi i payload con componenti chiave forniti da Airbus.

Il satellite, un vero e proprio esempio di cooperazione industriale paneuropea, garantirà la sovranità della Francia e sarà inoltre in grado di supportare le operazioni condotte dalla NATO e da altre nazioni alleate.