Clima, “lo sporco segreto del solare”: i pannelli sono più ad alta intensità di carbonio di quanto ci vogliono far credere

MeteoWeb

Le informazioni portate alla luce da “Environmental Progress” indicano un’enorme svista sugli investimenti nel solare in tutto il mondo a causa della difficoltà di raccogliere informazioni accurate dalla Cina, leader nella produzione fotovoltaica. In un lungo e dettagliato articolo pubblicato su “Environmental Progress”, C. P. Colum and Lea Booth evidenziano che la chiave di tutta la storia è che il materiale di partenza per la maggior parte delle valutazioni è fornito da un piccolo numero di compilatori di dati, molti – se non tutti – lavorano in collaborazione con l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA). I dati vengono inviati volontariamente dall’industria in risposta a sondaggi accademici. La natura e il profilo degli intervistati non vengono mai rivelati pubblicamente, quindi esiste la possibilità che si sviluppino conflitti di interesse.

Un ulteriore enigma è il modo in cui i dati vengono inseriti in un’organizzazione chiamata Ecoinvent, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede in Svizzera fondata nel 1998. Questi dati sono utilizzati dalle istituzioni di tutto il mondo, tra cui l’IPCC e la stessa IEA, per calcolare le loro proiezioni sull’impronta di carbonio, compreso il sesto rapporto di valutazione dell’IPCC pubblicato nel marzo 2023. Sulla base di tali dati, l’IPCC afferma che per il solare fotovoltaico è di 48 gCO2/kWh. Ma una nuova indagine avviata dal ricercatore italiano Enrico Mariutti suggerisce che il numero è più vicino a 170-250 gCO2/kWh, a seconda del mix energetico utilizzato per alimentare la produzione fotovoltaica. Se questa stima è accurata, il solare non si confronterebbe favorevolmente con il gas naturale, che ha un’impronta di carbonio di circa 50 gCO2/kWh con la cattura del carbonio, e di 400-500 senza.

Un vantaggio per la Cina

Nel corso di un’indagine di quattro mesi, Environmental Progress ha confermato che Ecoinvent – forse il più grande database al mondo sull’impatto ambientale delle energie rinnovabili – non ha dati dalla Cina sulla sua industria fotovoltaica. Nel frattempo, la fonte ultima dei presunti dati pubblici dell’IEA sull’intensità di carbonio del fotovoltaico è riservata e i dati, quindi, non sono verificabili.

Gran parte dei dati sull’intensità di carbonio da cui i governi dipendono in tema di fotovoltaico si basa invece su ipotesi di modellazione che probabilmente hanno grossolanamente sottostimato – se non inventato – le emissioni di carbonio del solare perché non possono ottenere approfondimenti dai produttori cinesi, evidenzia Environmental Progress. Nel suo rapporto più recente, l’IEA prevede che la Cina continuerà a dominare la produzione di energia solare, fornendo oltre il 50% dei progetti solari fotovoltaici a livello globale entro il 2024. Questa traiettoria è particolarmente preoccupante dato che la Cina controlla già la maggior parte della produzione di pannelli solari. Secondo la società di informazioni di mercato Bernreuter Research, nel 2021 la Cina ha prodotto oltre l’80% del polisilicio globale di grado solare, un input fondamentale per i pannelli solari. Inoltre, la Cina produce il 97% della fornitura globale di wafer solari, un altro componente essenziale.

Il modo in cui la Cina ha accumulato questa concentrazione di mercato – sottolinea l’indagine di Environmental Progress – rimane una scomoda verità, fin troppo prontamente spazzata sotto il tappeto da coloro che spingono per le politiche net zero. Quello che sappiamo per certo è che fino alla metà degli anni 2000, il mercato era dominato da produttori giapponesi, statunitensi e tedeschi, molti dei quali stavano automatizzando le loro linee di produzione, quando i produttori cinesi sono entrati per prendere la loro quota di mercato. Lo sconvolgimento è avvenuto in meno di un decennio, con la quota globale cinese di produzione fotovoltaica che è passata dal 14% nel 2006 al 60% entro il 2013.

Ma la maggior parte degli esperti consultati da Environmental Progress concorda sul fatto che il vantaggio competitivo della Cina non risiede in un nuovo processo tecnologico innovativo, ma piuttosto negli stessi fattori che il Paese ha sempre utilizzato per superare l’Occidente: energia a carbone a basso costo, massicci sussidi governativi per le industrie strategiche e manodopera operante in cattive condizioni di lavoro.

Il ragionamento di base suggerisce che il cambiamento di produzione deve essersi aggiunto all’intensità di carbonio del solare. Ma come ha appreso Environmental Progress, nessuno nel mondo del conteggio del carbonio ha ritenuto opportuno ricercare di quanto. I modellisti stanno stimando le emissioni di carbonio della produzione solare come se i pannelli fossero ancora prodotti principalmente in Occidente, sottovalutando grossolanamente la loro intensità di carbonio, anche se i governi si affrettano a redigere e attuare politiche net zero basate su questi dati imperfetti.

Il lavoro di Enrico Mariutti

Enrico Mariutti, 37enne ricercatore italiano di Roma, è stato il primo a compiere notevoli sforzi per segnalare le discrepanze in questi dati. Mariutti ha conseguito una laurea in geopolitica e sicurezza globale, che, sebbene estranea al campo, lo ha dotato di competenze quantitative sufficienti per garantire che possa riconoscere la differenza tra dati buoni e cattivi. Mariutti ha notato per la prima volta che qualcosa non andava con le valutazioni fotovoltaiche circa due anni fa. Secondo le sue scoperte, l’intensità di carbonio dei pannelli solari fabbricati in Cina e installati in Paesi europei come l’Italia era inferiore di un ordine di grandezza. Un primo calcolo approssimativo colloca l’intensità di carbonio tra 170 e 250 g di anidride carbonica per chilowattora (kWh), molto lontano dalla stima ufficiale dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) di 20-40 g per kWh.

Environmental Progress definisce scioccante la portata della sottostima dell’IPCC una volta applicata ai piani energetici “puliti” dell’UE. Seguendo i calcoli di Mariutti, l’ente scientifico sottostima le emissioni degli impianti solari dell’UE costruiti nel solo 2022 da 5,4 a 7,6 milioni di tonnellate, equivalenti all’aggiunta di 3,4-4,8 milioni di auto sulla strada.

Entro il 2020, Mariutti si è sentito obbligato a rendere pubbliche le sue scoperte. È riuscito a pubblicare un editoriale su “Il Sole 24 Ore”. Nell’articolo, sosteneva che era sbagliato descrivere come una rivoluzione verde una transizione energetica che dipendeva da una tecnologia affamata di minerali che “potrebbe raddoppiare lo sfruttamento delle risorse della terra in pochi decenni“. L’articolo di Mariutti è stato un successo ed è diventato virale sui social.

Mariutti ha continuato la sua ricerca, inviando decine di domande ai compilatori di dati. Entro febbraio 2023, Mariutti ha deciso di autopubblicare le sue scoperte sul proprio sito web in un articolo intitolato “Lo sporco segreto dell’industria solare”. Nell’articolo, Mariutti ha fatto un’affermazione audace: gli scienziati stanno usando in malafede i dati europei per modellare l’intensità di carbonio della produzione solare cinese. L’obiettivo qui – si è chiesto – è misurare l’impronta di carbonio dell’energia solare o semplicemente convincerci che è verde?

Un grosso problema con i dati sul solare, secondo Mariutti, è che i compilatori di dati sono stati lenti nel riconoscere lo spostamento dell’industria in Cina. “Nel 2014, hanno calcolato l’intensità di carbonio dell’energia fotovoltaica come se i pannelli fossero stati realizzati in Europa, con energia a basse emissioni di carbonio“, ha detto Mariutti a Environmental Progress, riferendosi ai compilatori di dati. “Entro il 2016 i calcoli hanno iniziato a sembrare come se i pannelli fossero stati fabbricati in Cina, cioè presumibilmente con energia ad alta intensità di carbonio”. Tuttavia, qualunque sia il modello utilizzato, l’intensità di carbonio risultante era sempre compresa tra 20 e 40 gCO2/kWh. “Se avessero fatto bene i conti, sarebbe uscito tra 80 e 106 gCO2/kWh, e questo con fattori importanti ancora esclusi“, afferma Mariutti.

La mancanza di dati dalla Cina

Quando scienziati, accademici o ricercatori non dispongono di dati accurati nel mondo occidentale, di solito lavorano sodo per riempire direttamente il vuoto di dati. Vengono intrapresi grandi sforzi e spese ingenti somme per reperire dati sempre più affidabili e migliori. Non è così, tuttavia, con l’anomalia dei dati in Cina, sottolinea Environmental Progress. La mancanza di trasparenza, le barriere linguistiche e una pletora di istituzioni inaccessibili – insieme a una generale riluttanza da parte dei ricercatori a portare alla luce realtà che potrebbero dissipare le ipotesi esistenti – hanno portato a un eccessivo affidamento su modelli e input, estrapolati dai processi di produzione occidentali. La stima dell’IPCC secondo cui l’intensità di carbonio del solare è quattro volte quella dell’eolico e del nucleare, ma 10 volte inferiore a quella del gas e 20 volte inferiore a quella del carbone deriva da tali presupposti.

Non sorprende che gli autori del sesto rapporto di valutazione dell’IPCC basino le loro valutazioni del ciclo di vita dell’energia solare su studi che non rappresentano lo stato attuale del settore. Dei quattro studi citati dagli autori, due valutano solo la produzione europea di pannelli solari. Il terzo modella un pannello all’avanguardia di fabbricazione cinese, l’Upgraded Metallurgical Grade Silicon (UMG-Si), che non è più in produzione. Il quarto passa in rassegna 16 studi, che o modellano pannelli solari che non sono più in produzione o modellano pannelli che costituiscono solo pochi punti percentuali del mercato globale o utilizzano gli inventari 1 o 2 di Ecoinvent, che utilizzano anche mix elettrici europei.

Ecoinvent

Ecoinvent, il database onnipresente su cui fanno affidamento i responsabili politici e gli accademici di tutto il pianeta, nonché i produttori, grandi e piccoli, è stato fondato dal Dott. Rolf Frischknecht. Da oltre 20 anni, la sua no profit svizzera, finanziata almeno in parte dal governo elvetico e dall’industria del fotovoltaico, raccoglie dati sull’impatto ambientale delle energie rinnovabili. Dall’inizio degli anni ’90, la reputazione di Frischknecht è cresciuta di pari passo con l’industria delle energie rinnovabili. Circa 20 anni fa ha iniziato una collaborazione con l’IEA attraverso il Photovoltaics Power Systems Program (PVPS), un’iniziativa congiunta dell’IEA e dell’industria globale del fotovoltaico per condurre ricerche sul solare e trasformarlo in una “pietra angolare” dell’energia globale.

Nonostante la sua attenta gestione di Ecoinvent, nel 2021 Frischknecht si è dimesso dall’organismo che aveva fondato. Nella sua lettera di dimissioni ha notato “percezioni inconciliabilmente diverse riguardo a materialità, realtà, qualità e responsabilità” dei loro ultimi dati, parlando di un allontanamento dalla raccolta di dati del mondo reale, riferimenti adeguati e controlli approfonditi sulla qualità dei dati. “Durante la mia carriera ho provato e provo a essere indipendente da tentativi diretti, indiretti e sottili di influenzare la modellazione o i dati”, ha detto a Environmental Progress. Frischknecht ha quindi messo in dubbio la qualità dei dati di Ecoinvent, dicendo a Environmental Progress: “i dati sul fotovoltaico in Ecoinvent risalgono al 2011 e non ci sono dati da fonti di informazione cinesi”.

Nella corrispondenza e-mail con Ecoinvent, Environmental Progress ha potuto confermare le accuse di Frischknecht. La totale mancanza di input cinesi nei dati di Ecoinvent, tuttavia, non ha impedito all’IEA di continuare a dipendere dal loro lavoro potenzialmente obsoleto per le proprie stime. Queste rivelazioni minano le fondamenta dell’industria della sostenibilità, che basa una parte significativa delle sue certificazioni sui dati di Ecoinvent e promette ad aziende e governi che ottenere le loro certificazioni proteggerà il pianeta.

Ricontattato da Environmental Progress, Frischknecht ha ammesso: “è difficile ottenere dati industriali di prima mano, in particolare da aziende asiatiche“, ma ha deviato osservando che il PVPS era riuscito a ottenere dati primari direttamente da almeno un paio di entità commerciali, in particolare FirstSolar e TotalEnergies. Questi dati, a suo avviso, hanno confermato le ipotesi dei ricercatori secondo cui i valori dell’impronta di carbonio compresi tra 25 e meno di 60 g CO2-eq/kWh erano giusti. Pertanto, in una e-mail, Frischknecht ha affermato di non poter supportare l’ipotesi di una sottovalutazione degli impatti ambientali basati sul ciclo di vita dell’elettricità da fotovoltaico.

Eppure, nessuna di queste società gestisce impianti di produzione di wafer in Cina, evidenzia Environmental Progress. FirstSolar si distingue persino con orgoglio come unico tra i 10 maggiori produttori di energia solare al mondo per essere l’unica azienda con sede negli Stati Uniti e non produrre in Cina.

La punta dell’iceberg

Mariutti afferma che questa è solo la punta dell’iceberg, con la mancanza di modellazione accurata su stoccaggio, aggiornamenti della rete, emissioni di metano e altro ancora. L’IEA ha ammesso a Environmental Progress che i suoi calcoli dell’impronta di carbonio non tengono conto di tre fattori importanti nella produzione fotovoltaica: estrazione del silicio; rifiuti di pannelli tossici, che promette di sopraffare le infrastrutture di riciclaggio; e qualcosa noto come effetto albedo, ossia quando le proprietà altamente riflettenti dei pannelli solari di colore scuro portano ad un aumento dell’effetto serra. Secondo l’IEA, se presi in debita considerazione, i primi due fattori da soli potrebbero più che triplicare il “periodo di ritorno dell’investimento” per i pannelli, ovvero il periodo di tempo prima che diventino carbon neutral dopo l’installazione.

“Perché l’IEA non è trasparente riguardo alle sue fonti e alle lacune nei dati?“, si chiede Mariutti. “Una transizione frettolosa al solare e ad altre fonti rinnovabili senza prove concrete dei vantaggi, lasciando il controllo alla Cina, potrebbe essere un errore enorme”. Con critici come Mariutti esclusi dal dibattito, la scienza, dice, “si sta comportando come una religione”.

“Assumendo il controllo della produzione fotovoltaica e abituando analisti ben intenzionati alla conservazione dei dati di base, la Cina si è guadagnata la maggior parte dei sussidi globali. I pochi dati che potrebbero esistere sulla sostenibilità dell’industria fotovoltaica vengono rivelati a partner selezionati come l’IEA in modo frammentario e in modo da garantirne l’inverificabilità. Emerge un’immagine di un’aspirante industria occidentale catturata sotto chiave da una Pechino riservata e amante del carbone. È una preoccupazione per lo sviluppo economico dell’Occidente, per non parlare della sicurezza energetica e dell’azione per il clima”, conclude l’articolo di Environmental Progress.