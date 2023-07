La Superluna del Tuono regala spettacolo stasera: le FOTO

MeteoWeb

La Superluna del Tuono sta illuminando la notte. Le Superlune sono il risultato della coincidenza tra la fase di plenilunio (oggi) e il perigeo (domani), cioè il momento in cui il satellite si trova nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita. Le Superlune si verificano perché l’orbita del satellite attorno al nostro pianeta non è un cerchio perfetto: come risultato dell’influenza gravitazionale terrestre, l’orbita della Luna è ellittica, apparendo come un cerchio allungato o un ovale. Ciò significa che ci sono momenti nell’orbita di 27 giorni della Luna in cui è più vicina alla Terra e altre volte in cui è più lontana.

Stasera la Luna appare più grande e più luminosa nel cielo notturno. Infatti, il nostro satellite può apparire più luminoso del 30% e più grande del 14% visto dalla Terra durante una Superlun, ma queste differenze di solito non sono evidenti a occhio nudo a meno che non si presti molta attenzione alla Luna ogni notte.

La Luna piena di luglio è nota come Luna del Tuono o del Cervo. Per questo, oggi si può parlare di Superluna del Tuono.

Questa Superluna darà il via a una stagione di 4 Superlune di fila. La prossima Superluna sorgerà l’1 agosto sotto forma di Luna Piena dello Storione. Agosto vedrà una seconda Superluna sotto forma di Luna Blu il 30 agosto. Subito dopo che l’estate 2023 volgerà al termine, anche il festival delle Superlune terminerà, con la Superluna del 29 settembre.