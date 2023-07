La sfolgorante Superluna del Tuono ruba la scena | FOTO

MeteoWeb

Luglio è un mese denso di appuntamenti astronomici: ha preso il via con la prima Superluna dell’anno, la prima di una serie di 4. Durante questa fase, il nostro satellite appare leggermente più grande e più luminoso rispetto agli altri pleniluni “normali”. L’aspetto è dovuto alla coincidenza tra Luna Piena e il perigeo, il punto lungo l’orbita in cui il satellite è più vicino alla Terra. Anche se la Luna sarà ufficialmente illuminata al 100% alle 13:40 ora italiana di oggi lunedì 3 luglio, il momento migliore per vederla è stato ieri sera (immagini della gallery dall’Italia e dal mondo).

La Luna Piena di luglio è anche conosciuta come Luna Piena del Cervo o anche del Tuono, un soprannome legato alle frequenti tempeste che si abbattono sul Nord America durante tutto il mese. Altri soprannomi includono Berry Moon, Salmon Moon e Halfway Summer Moon. La prossima Superluna sorgerà il 1° agosto.