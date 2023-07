Meteo, le temperature massime di oggi: +48°C a Siracusa

MeteoWeb

È stata un’altra giornata infuocata per il gran caldo al Sud. Anche oggi le temperature sono state roventi con picchi di +45°C molto diffusi in Sicilia, ma nella notte le temperature crolleranno rapidamente, mettendo fine all’ondata di caldo africano anche al Sud. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 25 luglio, in alcune località italiane:

+48°C a Siracusa

a Siracusa +46°C a Catania, Motta Sant’Anastasia, Priolo, Termini Imerese, Santo Stefano di Camastra, Lentini, Augusta, Calatabiano, Acitrezza, Riposto, Patti, Falcone, Lascari

a Catania, Motta Sant’Anastasia, Priolo, Termini Imerese, Santo Stefano di Camastra, Lentini, Augusta, Calatabiano, Acitrezza, Riposto, Patti, Falcone, Lascari +44°C a Palermo, Bari

a Palermo, Bari +43°C a Reggio Calabria, Acireale, Bisceglie, Bitetto, Valenzano, Palo del Colle, Rosarno

a Reggio Calabria, Acireale, Bisceglie, Bitetto, Valenzano, Palo del Colle, Rosarno +42°C a Messina, Enna, Vieste, Barletta, Zapponeta, Rutigliano, Bitonto, Soleto, Garaguso

a Messina, Enna, Vieste, Barletta, Zapponeta, Rutigliano, Bitonto, Soleto, Garaguso +41°C a Cosenza, Caltanissetta, Lecce, Cerignola, Acquaviva delle Fonti, Squinzano, Casoli

a Cosenza, Caltanissetta, Lecce, Cerignola, Acquaviva delle Fonti, Squinzano, Casoli +40°C a Fara San Martino, Castiglione a Casauria, Bussi sul Tirino

a Fara San Martino, Castiglione a Casauria, Bussi sul Tirino +39°C a Chieti

a Chieti +38°C a Benevento

a Benevento +35°C a Napoli, Cagliari

a Napoli, Cagliari +34°C a Olbia, Quartu Sant’Elena

a Olbia, Quartu Sant’Elena +33°C a Bologna, Modena

a Bologna, Modena +32°C a Firenze, Reggio Emilia

a Firenze, Reggio Emilia +31°C a Torino, Trieste, Parma

a Torino, Trieste, Parma +29°C a Milano, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza

a Milano, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza +28°C a Padova, Treviso, Trento, Bolzano

a Padova, Treviso, Trento, Bolzano +27°C a Udine

a Udine +26°C a Venezia.