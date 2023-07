Violenti temporali in Lombardia: pioggia, vento e grandine, un volo dirottato | LIVE

MeteoWeb

Violenti temporali sono in atto in Lombardia, in particolare tra le province di Milano e Pavia. Un temporale sta interessando anche la città di Milano, soprattutto i settori occidentali. Altri sono in atto nel Pavese, a nord di Pavia. Tutti i nuclei sono in moto verso est. Questi temporali stanno producendo forti piogge e vento e sono accompagnati da un’intensa attività elettrica. A Vigevano, nel Pavese, è segnalata anche grandine. Sono già caduti 16mm di pioggia a Casorate Primo, nel Pavese, e 12mm a Milano, nella zona San Siro. A causa dei forti temporali, un volo Vienna-Malpensa è stato dirottato a Torino Caselle.

Da stasera, inizia una nuova fase temporalesca sulle regioni del Nord: per la Lombardia, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione. I temporali saranno anche di forti intensità e saranno accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: