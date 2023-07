Maltempo, forti temporali in Trentino Alto Adige: grandine e allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali in serata in gran parte del Trentino Alto Adige. In provincia di Bolzano, soprattutto nella zona del Burgraviato nei pressi di Merano, si sono registrate grandinate con i frutteti salvati grazie alle reti antigrandine. Precipitazioni intense in Bassa Atesina e Val Sarentina. Sono caduti 39mm di pioggia a Sarentino, San Vito di Braies, 34mm a Selva di Val Gardena, 29mm a Barbiano, 27mm a Dobbiaco, 23mm a San Genesio Atesino, Monguelfo. A Tesimo, le strade per diversi minuti si sono trasformate in corsi d’acqua. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco volontari soprattutto per allagamenti delle cantine.

