Potente tornado negli USA, è il primo EF-3 nel centro della Carolina del Nord a luglio: molti feriti | VIDEO

Almeno 16 persone sono rimaste ferite, due in modo grave, a causa del tornado che si è abbattuto sulla Carolina del Nord, causando gravi danni a diverse strutture, tra cui uno stabilimento della Pfizer che è stato evacuato. Le autorità stanno valutando i danni causati dal tornado, con venti che hanno raggiunto i 240km/h, creando il caos per circa mezz’ora nel pomeriggio di ieri. Il tornado ha attraversato per 27 chilometri le contee di Dortches e Nash, 72 chilometri a nord-est di Raleigh, ed è terminato 15 chilometri a nord-est di Battleboro, nella contea di Edgecombe. Il National Weather Service (NWS) ha dichiarato che l’ampiezza massima dell’evento è stata di circa 600 metri e che si è trattato del primo tornado EF-3 nel centro della Carolina del Nord nel mese di luglio.

Un portavoce della contea di Nash ha dichiarato che più di una dozzina di persone hanno ricevuto cure mediche per ferite minori a causa del tornado. L’ufficio dello sceriffo della contea di Edgecombe ha dichiarato sulla propria pagina Facebook che sono state segnalate tre persone ferite dal tornado, due delle quali hanno riportato lesioni gravi.

La Pfizer, che produce tra l’altro il vaccino Covid-19, ha confermato che il tornado ha causato danni a uno dei suoi stabilimenti vicino a Rocky Mount e che tutti i suoi dipendenti sono stati evacuati. Lo sceriffo della contea di Nash, Keith Stone, ha dichiarato che il tornado ha divelto parti del tetto degli edifici in cui la Pfizer immagazzina i farmaci, che sono stati sparsi in una vasta area. L’impianto danneggiato produce anestetici e altri composti medici e quasi il 25% di tutti i farmaci iniettabili utilizzati negli ospedali statunitensi, secondo le informazioni fornite da Pfizer sul suo sito web.

Stabilimento farmaceutico Pfizer in Carolina del Nord distrutto da un tornado