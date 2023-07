Tornado nel Ravennate: danneggiate 600 case ad Alfonsine

MeteoWeb

Continua la conta dei danni dopo il forte tornado che ha colpito il Ravennate sabato 22 luglio. Secondo le prime stime del Comune di Alfonsine, ammontano a circa 20 milioni di euro i danni patiti dalle attività produttive, soprattutto agricole. In quanto alle abitazioni, sono state 600 quelle danneggiate. Secondo il sindaco Riccardo Graziani, si tratta di stime probabilmente per difetto, che la Regione potrà usare per sostenere la richiesta di emergenza.