Maltempo, Emilia Romagna in ginocchio: tornado nel Ravennate, danni gravissimi | FOTO e VIDEO

Emilia Romagna in ginocchio a causa del maltempo estremo. Dopo aver provocato ingenti danni con forte vento e grandine grossa tra Modenese, Bolognese e Ferrarese, dove si registrano anche tre feriti, i forti temporali sono arrivati a colpire anche il Ravennate, soprattutto le zone più danneggiate dalle alluvioni di maggio. I danni sono ingentissimi a causa di quello che sembra essere stato a tutti gli effetti un tornado. Registrata anche una grandinata. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la devastazione dell’area: case danneggiate, alberi tranciati, tralicci piegati.

Si registrano gravissimi danni nella zona a nord di Alfonsine. A Rossetta di Alfonsine registrata una raffica di 129km/h, 106km/h a San Bernardino, 76km/h a Fusignano, 69km/h a Lavezzola.

Colpite da forte vento le frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant’Alberto nel comune di Ravenna. È stato attivato il Coc nel centro sociale La Pioppa di Savarna dove si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di Protezione Civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico. La viabilità nella zona interessata è interrotta in diversi punti e per liberare le strade dalle alberature cadute potrebbero essere necessarie alcune ore. Alberi sono presenti anche in alcuni punti della Strada provinciale 24 (via Basilica) e in via Savarna dove sono caduti numerosi pini. Altri alberi sono caduti sul nido d’infanzia “Il grillo parlante” di Savarna e avrebbe riportato ingenti danni anche il centro culturale di Convetello. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco in soccorso da tutta la regione.

Coldiretti: “violento nubifragio sulla Romagna alluvionata”

Un violento temporale con forte vento e grandinate ha interessato la Romagna distruggendo le coltivazioni risparmiate dall’alluvione. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nel sottolineare che nel Ravennate sono state colpite in particolare le aree di Lavezzola, Conselice, Voltana, Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo e buona parte della costa, da Casalborsetti a Marina di Ravenna. I danni più ingenti, sottolinea la Coldiretti, si segnalano ad Alfonsine, Fusignano e Conselice dove le forti raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, divelto serre, fatto crollare alberi e letteralmente piegato decine di filari di vite. Altri danni su frutteti si segnalano in particolare ad Alfonsine dove il vento è stato accompagnato da grandine di grosse dimensioni.

Coldiretti invita gli agricoltori a presentare quanto prima le segnalazioni di rito al fine di poter delimitare e censire nel dettaglio le aree colpite e avviare le procedure volte all’ottenimento dei benefici di legge e quindi il ristoro degli eventuali danni patiti.

Chicchi di grandine grandi come palle da tennis hanno colpito le colture dell’Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Parma (Sala Baganza, Felino, Corcagnano, Carignano, Vigatto), Reggio Emilia (Salvaterra, Pratissolo), Modena (Mirandola, Rivara, San Felice sul Panaro, Massa Finalese, Finale Emilia, Cavezzo), Bologna (San Giovanni in Persiceto, Baricella), Ferrara (Cento, Bondeno, Montestirolo, Vigarano Mainarda, Voghiera, Argenta) e Ravenna (Lavezzola, Conselice, Voltana, Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo e buona parte della costa, da Casalborsetti a Marina di Ravenna) danneggiando pomodori, vite, cocomeri, meloni, mais, pere, barbabietole, zucche e patate e provocando milioni di danni, fra quelli procurati alle colture e quelli riportati dalle attrezzature agricole e dalle strutture.

