ULA rinvia il lancio del primo razzo Vulcan alla fine del 2023

Dovremo aspettare ancora un po’ per il primo volo del nuovo razzo pesante della United Launch Alliance (ULA). Il debutto del Vulcan Centaur è ora previsto per la fine del 2023, a condizione che il resto del suo sviluppo proceda secondo i piani, ha riferito il CEO e presidente di ULA Tory Bruno. Il razzo avrebbe dovuto essere lanciato per la prima volta a maggio, ma l’azienda sta ora ricertificando la struttura dello stadio superiore Centaur prima di autorizzarlo a volare.

A parte ciò, tuttavia, “lo sviluppo è essenzialmente completo“, ha spiegato Bruno. Vulcan Centaur è un nuovo razzo alimentato a metano di ULA, una joint venture di Boeing e Lockheed Martin. Una volta pronto, Vulcan sostituirà i razzi Atlas V e Delta IV di ULA, che hanno inviato nello Spazio molte missioni della NASA e payload del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel corso degli anni. Tuttavia, questi enti richiedono una certificazione rigorosa.

Vulcan Centaur avrebbe dovuto effettuare la sua prima missione a maggio, inviando il Peregrine Lunar Lander privato verso la Luna. Tuttavia, il lancio è stato rinviato dopo che uno stadio superiore Centaur è esploso durante i test al Marshall Space Flight Center della NASA il 29 marzo.

Il mese scorso, ULA ha deciso di disassemblare lo stack del Vulcan Centaur, che aveva già acceso un motore di pre-lancio sulla piattaforma, e rimandare lo stadio superiore alla fabbrica in Alabama per la modifica.