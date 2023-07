Umbria: a Cascia quasi +41°C, mai così caldo a 653 metri

MeteoWeb

Altra giornata bollente in Umbria a causa dell’ondata di caldo africano che oggi ha raggiunto il picco sull’Italia. Alcune località hanno raggiunto o sono arrivate a ridosso della soglia dei +40°C, come Orvieto e Terni (+39,7°C), Foligno (+39,6°C), Bastia Umbria (+39,5°C), Narni e Marsciano (+39°C). Ma la temperatura più alta della regione oggi è stata registrata a Cascia, a ridosso dell’Appennino umbro, che ha raggiunto ben +40,8°C. Un valore molto alto tenuto conto che Cascia si trova a 653 metri di quota. A Perugia sono stati raggiunti +38,3°C.

Sul fronte delle previsioni meteo, la giornata di domani, giovedì 20 luglio, sarà ancora all’insegna del grande caldo e le temperature si manterranno sui valori odierni.

