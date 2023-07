Il picco del caldo in Sardegna: +47,2°C a Sestu, eguagliato il record storico regionale di 66 anni fa

MeteoWeb

Non si arresta l’incremento delle temperature in Sardegna, da quasi due settimane nella morsa del caldo. Oggi che questa ondata di caldo raggiunge il picco sull’Italia, l’isola ha toccato punte di +47°C, in particolare a Sestu, nella città metropolitana di Cagliari, che ha registrato la temperatura di +47,2°C. La Sardegna ha così eguagliato il record per la temperatura più alta mai registrata. Nell’agosto del 1957, si toccarono +47,2°C a Muravera. Anche 66 anni fa, quindi, nell’isola si era raggiunta la stessa temperatura massima di oggi, in barba agli allarmismi tipici del catastrofismo sul cambiamento climatico.

La stazione meteorologica ufficiale della base dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, inoltre, ha registrato +45,2°C, superando il precedente record di luglio 2009 che era di +45,0°C.

Raggiunti oggi anche +46,2°C a San Sperate e +46,1°C a Siliqua, nel Sud Sardegna; sfiora i +46°C anche Uta. Mentre si registrano +45°C a Iglesias, Carbonia, Capoterra, Villamassargia, Macchiareddu, Guspini, Sinnai, Biasì. Ma sono tantissime le località dell’interno dell’isola, in particolare nel settore meridionale, a registrare temperature comprese tra +42°C e +44°C.

Per la Sardegna, oggi è stato il giorno più caldo della settimana: è stato raggiunto il picco di caldo. Continuerà a fare molto caldo anche nei prossimi giorni: domani si potrà assistere ad un lieve calo delle temperature rispetto ad oggi, che resteranno comunque molto elevate.

