USA: bloccati formalmente i finanziamenti a Wuhan

L’amministrazione Biden ha formalmente interrotto i finanziamenti all’Istituto di Virologia di Wuhan, a causa di problemi di sicurezza della struttura, al centro della teoria della fuga di laboratorio Covid, apparentemente irrisolti. Il Department of Health and Human Services (HHS) ha notificato all’istituto la sospensione lunedì scorso e ha riferito al laboratorio che sta provvedendo ad interrompere definitivamente i finanziamenti, secondo un promemoria ottenuto da Bloomberg News.

Una revisione da parte dell’HHS avviata a settembre ha sollevato preoccupazioni sul fatto che la struttura con sede a Wuhan, da cui è emerso per la prima volta dalla pandemia, che sta violando i protocolli di biosicurezza e non sia conforme alle normative statunitensi. Le sanzioni sono l’azione più drastica che gli Stati Uniti hanno intrapreso per l’incapacità del laboratorio di rendere pubbliche le informazioni relative alle indagini in corso sulle origini del Covid.