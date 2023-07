Valle d’Aosta: incendio boschivo, “al momento sotto controllo”

MeteoWeb

“Non è totalmente estinto ma, al momento, relativamente sotto controllo“. Queste parole si riferiscono al grande incendio che da ieri pomeriggio si è propagato dal bosco verso alcuni centri abitati di Aymavilles. La notizia è resa nota dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L’incendio ha coinvolto diverse abitazioni e fabbricati della frazione di La Camagne, mentre la zona era stata evacuata. Attualmente, non risultano danni in altre località, che sarebbero solo state lambite dal rogo. Numerosi i focolai che sono ancora attivi. ”Si stanno monitorando con attenzione le condizioni meteo con particolare riferimento alla velocità del vento“, spiegano i vigili del fuoco.

Novanta vigili del fuoco e centotrenta volontari hanno lavorato alacremente tutta la notte al Corpo forestale della Valle d’Aosta da ieri pomeriggio a questa mattina. Dalle 7 di stamane il Canadair è tornato ad effettuare lanci di acqua sui focolai ancora attivi. Le operazioni andranno avanti tutto il giorno. L’incendio, in base a una prima stima della Protezione civile regionale, ha interessato un’area di circa 250 ettari. Resta aperta a senso unico alternato la strada per Cogne. La regionale per la località, che si trova nel pieno della stagione turistica, è stata chiusa ieri dal pomeriggio sino alla tarda serata, per consentire le operazioni di spegnimento. Ieri sera è stata evacuata in via precauzionale anche una casa di riposo con 35 anziani, la Casa famiglia Saint-Léger.