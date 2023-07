Maltempo, violenti temporali in Emilia Romagna: nubifragi, grandine grossa e downburst | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violenti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna centro-orientale, interessando Ferrarese, Modenese, Bolognese e Reggiano, con nubifragi, forti raffiche di vento e grandine anche di grandi dimensioni. Impressionante la supercella che si è formata tra Bologna e Modena. In termini di pioggia, sono caduti finora: 61mm a Santa Maria Codifiume, 51mm a S. Agata Bolognese, 35mm a San Cesario sul Panaro, 32mm a Castelfranco Emilia, 26mm a Modena e Minerbio.

Si registra anche grandine di grosse dimensioni a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia Romagna, dove i chicchi hanno raggiunto i 5-6cm di diametro. Grandine grossa anche a Castelfranco Emilia, nel Modenese, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Un forte temporale ha colpito anche Ferrara, intorno alle 18, scaricando 16mm di pioggia e facendo crollare la temperatura da +30°C a +21°C, come testimoniano le immagini diffuse dalla pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Segnalata grandine anche a Ferrara.

Il forte temporale che ha colpito Ferrara

Forte temporale con downburst a Castelfranco Emilia

Nel Reggiano, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una trentina di interventi nella Bassa per alberi pericolanti, ma nulla di critico. Le piogge potranno continuare anche in nottata, mentre, spiega il servizio meteo regionale, per domani si prevede tempo instabile.

