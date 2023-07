Virgin Galactic annuncia l’equipaggio di “Galactic 02”, l’italiano Nicola Pecile al comando di VMS Eve

MeteoWeb

Virgin Galactic ha diffuso i dettagli della sua prossima missione, “Galactic 02“, il cui decollo è previsto dallo Spaceport America del New Mexico il 10 agosto. Il volo segue la prima missione suborbitale scientifica italiana Virtute-1 del 29 giugno, per l’Aeronautica Militare Italiana e CNR.

Galactic 02 aprirà nuovi orizzonti, diventando la prima missione a portare nello Spazio un ex olimpionico e abitanti dei Caraibi, ha affermato Virgin Galactic. L’equipaggio comprende anche un duo madre-figlia, un altro primato. “L’equipaggio dinamico e multinazionale evidenzia il ruolo che l’industria spaziale commerciale può svolgere nella rimozione delle barriere che una volta esistevano per diventare un astronauta,” ha affermato la società.

L’ex olimpionico è l’avventuriero britannico di 80 anni Jon Goodwin, che ha gareggiato in canoa ai Giochi estivi del 1972 a Monaco. Goodwin ha il Parkinson e diventerà la 2ª persona a cui è stata diagnosticata la malattia a raggiungere lo Spazio, ha evidenziato Virgin Galactic. “Quando mi è stato diagnosticato il Parkinson nel 2014, ero determinato a non lasciarlo ostacolare il modo di vivere la vita al massimo,” ha detto Goodwin. “Spero che questo ispiri tutti gli altri che affrontano le avversità e mostri loro che le sfide non devono inibire o impedire loro di perseguire i propri sogni“.

Madre e figlia sono Keisha Schahaff e Anastatia Mayers, che provengono dalla nazione caraibica di Antigua e Barbuda. Hanno vinto i loro posti in una lotteria del 2021 organizzata da Virgin Galactic e dalla piattaforma di raccolta fondi di beneficenza Omaze. Il denaro raccolto è andato allo Space for Humanity, organizzazione senza scopo di lucro. Mayers, 18 anni, diventerà la 2ª persona più giovane a raggiungere lo Spazio, secondo Virgin Galactic. Il più giovane era Oliver Daemen, che aveva anche lui 18 anni quando ha volato sul veicolo suborbitale New Shepard di Blue Origin nel luglio 2021.

Altre 3 persone voleranno con Galactic 02, tutti dipendenti Virgin Galactic. Il capo istruttore della compagnia, Beth Moses, sarà nella cabina dell’aereo spaziale VSS Unity insieme a Goodwin, Schahaff e Mayers. CJ Sturckow e Kelly Latimer saranno ai comandi del veicolo, rispettivamente come comandante e pilota.

Unity decolla sotto l’ala di un aereo da trasporto chiamato VMS Eve, che rilascia il veicolo spaziale a un’altitudine di circa 15mila metri. Unity poi accende il suo motore a razzo, facendosi strada verso lo Spazio suborbitale e regalando ai passeggeri alcuni minuti di assenza di gravità e splendide vedute della Terra. Per Galactic 02, al comando di VMS Eve sarà l’italiano Nicola Pecile, affiancato da Mike Masucci.