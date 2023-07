Virgin Galactic torna a volare: annunciata la missione “Galactic 02”

MeteoWeb

Virgin Galactic ha annunciato oggi la finestra di volo per la missione “Galactic 02“: sarà il 7° volo spaziale della compagnia di Richard Branson, il 2° volo spaziale commerciale e il 3° volo quest’anno. A bordo di SpaceShipTwo saliranno 3 passeggeri privati. La finestra di volo si aprirà il 10 agosto 2023. I dettagli sul volo, inclusi l’equipaggio e i piloti, saranno resi noti nei prossimi giorni.

Ricordiamo e sottolineiamo che, nonostante la compagnia lo definisca un “volo commerciale”, in realtà la precedente missione “Galactic 01” è stato il primo volo suborbitale scientifico italiano, “Virtute-1” (Volo Italiano per la Ricerca e la Tecnologia sUborbiTalE): il decollo è avvenuto lo scorso 29 giugno da Spaceport America, in New Mexico (USA), con a bordo l’equipaggio italiano composto da Pantaleone Carlucci, ingegnere del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Walter Villadei e Angelo Landolfi, Ufficiali dell’Aeronautica Militare.