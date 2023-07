Whatsapp down, l’app di messaggistica non funziona

MeteoWeb

Whatsapp è down da qualche minuto. La famosa app di messaggistica risulta non funzionante e agli utenti risulta sempre “connessione in corso” come se mancasse la rete internet. L’app ha subito un’interruzione temporanea a livello mondiale. Migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell’inviare e ricevere messaggi. “Stiamo lavorando rapidamente per risolvere i problemi di connettività con WhatsApp“, ha dichiarato la società su Twitter, che circa 20 minuti dopo ha comunicato che il servizio era stato ripristinato. Migliaia di utenti in tutto il mondo hanno iniziato a segnalare problemi poco dopo le 22 italiane, secondo il sito Downdetector, che monitora in tempo reale i problemi sui siti web e sui principali social network. In appena mezz’ora sono stati segnalati quasi 40.000 stop attraverso il sito.