Zaporizhzhia, Aiea: “Centrale alimentata solo dai generatori di riserva”

“La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia (ZNPP) ha perso la connessione alla sua principale linea elettrica esterna questa mattina presto, costringendola a fare affidamento su alimentatori di riserva recentemente ripristinati”. Lo ha detto Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), come rende noto la stessa Aiea in un comunicato. “L’unica linea elettrica rimanente da 750 kilovolt (kV) della centrale, su quattro disponibili prima del conflitto, è stata interrotta all’1.21 ora locale di oggi”, ha spiegato Grossi.

La disconnessione della linea elettrica da 750 kV ha costretto la centrale nucleare di Zaporizhzhia a passare all’unica linea elettrica di riserva da 330 kV disponibile per l’elettricità esterna necessaria, ad esempio per pompare l’acqua di raffreddamento per l’impianto. Questa linea, fa sapere l’Aiea, è stata ricollegata all’impianto solo il primo luglio scorso dopo essere stata danneggiata quattro mesi fa.