A luglio oltre 1 milione voli in Ue, prima volta dal Covid

A luglio 2023 i voli in Europa hanno superato il milione per la prima volta da settembre 2019, ovvero da prima della pandemia di Covid. Lo certifica Eurocontrol, l’ente europeo per il controllo del traffico aereo, segnalando che i voli sono aumentati in media del 7% rispetto al luglio 2022. In circa la metà dei Paesi membri osservati da Eurocontrol, i livelli di traffico sono superiori a quelli di luglio 2019, in particolare nell’Europa sud-orientale.

Ma in questa estate 2023 sono previsti ancora disagi per i viaggiatori. I piloti di Ryanair di base in Belgio si fermeranno il 14 e 15 agosto per protestare contro la diminuzione degli stipendi avvenuta in occasione della pandemia da Covid-19 e mai revocata.

I piloti della compagnia irlandese low-cost, che all’aeroporto di Bruxelles-Charleroi ha uno dei suoi principali hub, si sono già fermati durante due fine settimana il mese scorso, più precisamente 15-16 e il 29-30 luglio, causando la cancellazione di molti voli in partenza e in arrivo dal Belgio.