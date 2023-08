L’acqua alta estiva a Venezia fa il bis, picco di 95 cm

MeteoWeb

L’acqua alta d’agosto fa il bis nella città lagunare. Dopo la precedente punta massima di un metro sopra il medio mare, intorno alla mezzanotte il fenomeno a Venezia si è ripetuto anche su valori più contenuti: 95 cm il picco registrato dal mareografo di Punta della Salute, in città, sufficiente per allagare solo il 3% del suolo del centro storico. Un dato insolito nei mesi estivi. Ieri, contrariamente alla notte precedente, non sono stati il maltempo e la bassa pressione la causa dell’alta marea, bensì il forte contributo astronomico (le fasi lunari), che ha determinato la misura per il 75%, combinato con quello meteo (25%).

