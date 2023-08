Agosto si congeda con uno spettacolo: arriva una Luna Blu speciale, sarà “Super”

MeteoWeb

Questa settimana sorgerà una Luna Blu, offrendo agli skywatcher una sorpresa in più ad agosto: un’altra Superluna. La Luna Blu sorgerà nella notte di mercoledì 30 agosto. Per trovare il satellite sarà sufficiente rivolgere lo sguardo a Est: non sarà difficile individuarlo dato che sarà la Luna più luminosa e più grande dell’anno. Questo evento è degna di nota per alcuni motivi: per prima cosa, non solo sarà un plenilunio, sarà anche una Luna Blu. Il satellite non cambierà colore, con questo termine semplicemente si indica il 2° plenilunio nel corso di un mese. La Luna Blu in arrivo è infatti è la 2ª luna piena di questo mese dopo la Luna Piena dello Storione, che è sorta il 1° agosto.

Inoltre, questa Luna Blu sarà anche una Superluna, il che significa che coincide con il perigeo, il punto nell’orbita in cui la Luna è più vicina alla Terra. Per gli osservatori terrestri, significa che apparirà leggermente più grande del normale, anche se solo circa il 7%. Ad occhio nudo, questa differenza di dimensioni probabilmente non sarà evidente.

Le Lune Blu si verificano relativamente frequentemente, astronomicamente parlando, cioè una volta ogni 2 o 3 anni. L’ultima Luna Blu è sorta nell’agosto 2021 e la prossima dovrebbe sorgere nell’agosto 2024.

Alla Luna Blu di agosto, inoltre, si unirà anche un ospite speciale in cielo: Saturno. Accanto al satellite troveremo il gigante gassoso con gli anelli, solo pochi giorni dopo l’opposizione (quando si trova direttamente di fronte al Sole visto dalla Terra) e ciò lo renderà particolarmente luminoso nel cielo notturno.