Agosto ci riserva uno spettacolo imperdibile: arriva la Superluna Blu, la più grande e luminosa dell’anno

Agosto ci riserva un appuntamento imperdibile: a fine mese potremo ammirare una Superluna Blu. Va chiarito subito che questo termine non ha nulla a che fare col colore del nostro satellite: si definisce Luna Blu il secondo plenilunio in un solo mese, oppure la 3ª Luna piena in una stagione con 4 pleniluni. La Luna Blu sorgerà la notte del 30 agosto e sarà sia una “Luna Blu” che una “Superluna“, cioè, non solo sarà la 2ª Luna piena in un mese, ma si troverà anche al perigeo, cioè nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita, apparendo quindi più grande e luminosa del normale.

Luna Blu e Superluna Blu

Le Lune Blu si verificano ogni 2 anni e mezzo circa. Sia Luna Blu che Superluna non sono proprio termini astronomici. Semplicemente, nel primo caso si tratta di un evento più da calendario, mentre il secondo riguarda più tempistiche e posizioni.

Una Luna piena si verifica infatti quando il satellite si trova sul lato opposto della Terra rispetto al Sole, una posizione che raggiunge circa ogni 29,5 giorni. Tecnicamente, la sua longitudine celeste è a 180 gradi dal Sole nel cielo. L’orbita lunare è inclinata di circa 5 gradi rispetto al piano dell’orbita terrestre, quindi anche se è “dietro” la Terra, non è nella sua ombra ogni volta che fa un giro del nostro pianeta. Quando passa attraverso l’ombra della Terra possiamo vedere un’eclissi lunare, ma questa volta non accadrà. La tempistica delle fasi lunari dipende dal proprio fuso orario, perché dipende dalla posizione della Luna rispetto alla Terra e non dalla propria posizione sulla Terra.

Come detto, si parla di Superluna quando una Luna piena coincide con il perigeo. In quel momento il satellite appare leggermente più grande e quindi più luminoso, anche se non è una differenza molto evidente per l’osservatore occasionale. Ciò accade perché l’orbita della Luna non è un cerchio perfetto. Mentre la distanza media è di 384.400 km, questa volta la Luna si troverà a 357.181 km di distanza (sarà la più vicina dell’anno, e quindi la più grande e luminosa che potremo ammirare nel 2023). La chiamiamo Superluna, ma in realtà può essere così vicina in qualsiasi sua fase: è solo meglio visibile quando coincide con il plenilunio.

La stagione delle Superlune

La Superluna del 30 agosto è la 3ª di una serie di 4: la “stagione” si è aperta con la Luna piena del Cervo il 3 luglio, seguita dalla Superluna del 1° agosto. La stagione delle Superlune terminerà il 28 settembre con la Luna piena del mais, che cade 5 giorni dopo l’equinozio di settembre, segnando la fine dell’estate nell’emisfero settentrionale.