Lo spettacolo della Superluna dello Storione nella prima notte di agosto: le FOTO dal mondo

La Luna regala spettacolo in cielo stasera. Ad illuminare la prima notte del mese di agosto, infatti, c’è una spettacolare “Superluna dello Storione”. Nella gallery scorrevole in alto, possiamo ammirare lo splendido scatto della Superluna dello Storione sulla campagna iblea, realizzato da Gianni Tumino da Contrada Cozzo Rose, nel Ragusano. Ma ci sono anche moltissime altre foto da varie zone del mondo, dall’India, all’Iran, agli Emirati Arabi Uniti, alla Turchia, alla Bulgaria.

La Luna piena di agosto è chiamata “Luna dello Storione” nella cultura popolare, a causa dei pesci storione che vengono trovati in abbondanza nei Grandi Laghi del Nord America in questo periodo dell’anno. Altri nomi includono “Luna del Grano”, “Luna del Mais”, “Luna della Lince” e “Luna del Fulmine”. È anche una delle Lune piene più grandi dell’anno.

Ma quella di questa sera è anche la 2ª Superluna del 2023. La “Luna dello Storione” è diventata piena a 357.311km dalla Terra, solo leggermente più lontana della prossima Luna piena, la più grande e luminosa dell’anno. L’orbita della Luna attorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma piuttosto un’ellisse. Ciò significa che la distanza della Luna dalla Terra varia durante la sua orbita. Il punto più vicino nell’orbita della Luna si chiama perigeo e il punto più lontano si chiama apogeo. Una Superluna è semplicemente una Luna piena che si verifica quando il satellite si trova al perigeo. Il risultato è che una Luna piena al perigeo, appunto una Superluna, appare circa il 14% più grande e il 30% più luminosa rispetto a quando è all’apogeo. Va sottolineato che le differenze sono visibili agli osservatori con molta esperienza, ma non sono così evidenti ad occhio nudo, se non si presta molta attenzione alla Luna ogni notte.