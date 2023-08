Allerta Emilia-Romagna: codice arancione per vento forte

MeteoWeb

Allerta meteo arancione per il forte vento, in diverse zone della montagna e collina dell’Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. L’avviso emesso da Arpae e Protezione Civile regionale riguarda, in particolare, la montagna e la collina romagnola e la montagna bolognese, modenese, reggiana e parmense. Allerta di colore giallo, invece, per la pianura e la collina emiliana.

Per giovedì 3 agosto, si legge nel bollettino, “è prevista una sostenuta ventilazione sud-occidentale su tutta la regione con venti che sui rilievi, fascia collinare e pianura emiliana raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili raffiche di intensità superiore. Sulle zone di crinale dell’Appennino centro-orientale i venti potranno raggiungere intensità di burrasca forte (75-88 km/h)“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: