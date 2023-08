Allerta Meteo, nuovo allarme ESTOFEX per oggi: Europa bersagliata dal maltempo, forti temporali al Sud Italia

MeteoWeb

Nuova allerta meteo diramata dal centro europeo ESTOFEX – European Storm Forecast Experiment – per la giornata di oggi, venerdì 25 agosto 2023. Come si può osservare dalla mappa, gli esperti meteorologi hanno emesso un allarme di “livello 2” su gran parte dell’Europa centrale “per grandinate di grandi dimensioni, forti venti e forti piogge”. Allarme di “livello 1”, invece, per tutta l’area circostante il livello 2 per gli stessi rischi e in tutto il Sud Italia principalmente per grandinate di grandi dimensioni.

Attenzione anche ai forti temporali che in serata colpiranno nuovamente l’arco alpino, come già accaduto ieri dal Piemonte alle Dolomiti.

Nel bollettino si legge che “Un forte flusso a livello medio/superiore da sud-ovest tra una dorsale che si estende dagli Stati Baltici verso sud-ovest e un basso livello chiuso attraverso la Scozia si sta traslando verso est. Quando una depressione associata si sposta verso est, una forzante quasi geostrofica per la risalita si estenderà alla Germania nordoccidentale. A livelli più bassi, la forzante è più debole, ma man mano che le temperature ai bassi livelli scendono gradualmente, il CIN si indebolisce, dando l’opportunità alla formazione di convezione profonda dallo strato limite. Come giovedì, sono attesi temporali su una zona molto vasta. All’interno di quest’area è difficile individuare le regioni a rischio più elevato. In Austria, Repubblica Ceca e Germania sud-orientale, temperature relativamente elevate implicano il rischio di forti venti attraverso la formazione di correnti discendenti raffreddate per evaporazione e forti pozze fredde con qualsiasi sistema temporalesco ben organizzato. Un CAPE ampio di 2000 J/kg e localmente superiore implica anche un notevole rischio di grandine, che localmente può essere molto grande (> 5 cm). Questi pericoli si verificheranno con tempeste che probabilmente assumeranno la modalità di transizione delle supercelle verso sistemi ad arco“.

Il bollettino procede spiegando che “In Polonia, Germania centrale e settentrionale, Benelux orientale e Francia nordorientale, anche il CAPE dovrebbe essere considerevole (1.000-1.500 J/kg). In combinazione con un taglio moderato dello strato profondo di 15=20 m/s attraverso la Polonia, che aumenta a 30 m/s verso Francia/Benelux, anche qui sono attesi un certo numero di supercelle ben organizzate ed echi d’arco. Probabilmente qui il rischio di grandine molto grande è più basso, grazie alla minore instabilità. C’è una piccola possibilità che un tornado possa svilupparsi dato il taglio di basso livello marginalmente di supporto. L’attività temporalesca dovrebbe gradualmente colpire anche la Danimarca e la Svezia meridionale, dove esisterà un rischio minore, ma sono possibili anche grandinate marginalmente forti, vento e forti piogge. Nel sud-est della Francia. esiste un consenso relativamente buono sul modello sullo sviluppo di un sistema di tempeste a movimento lento attraverso la bassa valle del Rodano, che potrebbe portare non solo grandine di grandi dimensioni, ma anche accumuli di precipitazioni molto elevati e un conseguente rischio di inondazioni improvvise locali. Sui Pirenei e nel nord-est della Spagna potrebbero svilupparsi temporali isolati nel corso del pomeriggio, che potrebbero produrre grandinate di grandi dimensioni data l’instabilità di supporto e il CAPE“.

Per quanto riguarda il Sud Italia, “Qui sono previste tempeste isolate, che possono produrre grande grandine dato il CAPE molto elevato di ~3000 J/kg in atto“.

