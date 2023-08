Allerta Meteo, nuovo bollettino di ESTOFEX in edizione straordinaria: sarà una domenica di maltempo estremo

MeteoWeb

Il maltempo sta già colpendo duramente il Nord Italia con fenomeni estremi che nel pomeriggio di sabato hanno già provocato gravi danni tra Piemonte e Lombardia. Furiosi temporali con raffiche di vento impetuose hanno flagellato proprio le zone di pianura al confine tra le due regioni con raffiche di 106km/h a Vigevano, 101km/h a Milano San Siro, 98km/h a Casale Monferrato, 95km/h a Robbio, 90km/h ad Abbiategrasso, 86km/h a Vercelli, 81km/h ad Asigliano Vercellese.

I fenomeni più estremi, però, si verificheranno nelle prossime ore e in modo particolare nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 agosto. A tal proposito, il centro europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha appena emesso un bollettino straordinario sottolineando la gravità del maltempo della giornata di domenica 27 e della successiva notte, fino all’alba di lunedì 28.

Gli esperti previsori meteo hanno emesso un avviso di “livello 3” per le Isole Baleari “principalmente per più round di tutti i tipi di eventi gravi (estremi), inclusi tornado significativi, venti dannosi e pioggia eccessiva“; poi un avviso di “livello 2” che si estende dal sud-est della Spagna alle Alpi “con un potenziale variabile di gravità significativa. Corsica/Sardegna con venti violenti/grande grandinata che si trasforma in una minaccia eccessiva di pioggia/tornadi sull’Italia nordoccidentale“; infine un avviso di “livello 1” per la fascia dalla Repubblica Ceca alla Polonia nell’Ucraina settentrionale “principalmente per pioggia, vento e grandine eccessivi. Un tornado isolato è possibile soprattutto sulla Polonia centrale e nord/orientale e nella Bielorussia sudoccidentale“. Inoltre sempre un avviso di “livello 1” è stato emesso per la Germania nordoccidentale e parti dei Paesi Bassi “principalmente per un evento isolato di tornado (Germania) e forti piogge (Paesi Bassi)“; infine un altro avviso di “livello 1” è stato emesso per il sud-ovest della Turchia “principalmente per grandinate isolate e forti raffiche di vento“.

Allerta Meteo: il bollettino di Estofex

“Una depressione anomala sull’Europa occidentale diventa il principale motore di questa grave epidemia di maltempo. L’energia principale scende a sud in una netta configurazione di depressione superiore, che sposta la sua inclinazione da positiva a negativa durante questa previsione mentre attraversa il Mediterraneo occidentale. La sua anomalia di altezza geopotenziale di 500 hPa è piuttosto impressionante per questo periodo dell’anno. Ancora più impressionante è la risposta alla pressione bassa/media troposferica con un basso che si approfondisce rapidamente. L’ECMWF porta questa depressione a un livello record sul Mar Ligure durante la fine delle previsioni con risultati simili di GFS. Questa depressione in evoluzione spinge un fronte freddo da ovest al Mediterraneo centrale. La parte settentrionale di questa depressione evolverà in un’onda di ampiezza minore, che attraverserà la Germania settentrionale durante questo periodo di previsione. Ad est di questa configurazione di depressione un confine frontale ondulato si estende dalla depressione italiana a NE verso la Polonia, dove IFS-ENS si accorda bene con un’altra depressione in evoluzione/debole. Nel complesso, le indicazioni del NWP concordano bene con questa impostazione, con le attuali discrepanze gestibili riguardanti la velocità del fronte freddo mediterraneo e la geometria/posizionamento/intensità della depressione LL sul Mar Ligure. Tali discrepanze influiscono principalmente sul nowcasting e sul posizionamento dei potenziali eventi più gravi. L’accordo generale sulle indicazioni numeriche aumenta la fiducia in una diffusa e grave epidemia di temporali su alcune parti d’Europa“.

Allerta Meteo, i dettagli del bollettino zona per zona

Dall’estremo nord dell’Austria/Cechia fino alla Polonia e alla Bielorussia/Ucraina

“Nel complesso lo spazio di taglio CAPE è di supporto per la convezione organizzata nel regime di flusso vivace da SW lungo la frangia O di una dorsale forte/calda ancora anomala, ma le incertezze riguardo al CI rimangono elevate. L’obiettivo principale di CI sarà il fronte ondulato su scala sinottica, che si evolve in un fronte freddo che spinge verso est sulla Repubblica Ceca nella Polonia meridionale e un fronte caldo verso nord che si spinge ulteriormente verso est/ne mentre la suddetta depressione superficiale si consolida sopra est/ne Polonia durante il giorno (spinto dall’energia espulsa sulla Germania settentrionale e da una regione di ingresso destra in avvicinamento (ma senza interferenza costruttiva) con una velocità massima di 300 hPa). Esistono incertezze su quanta convezione residua (MCS in decomposizione con potenziale anomalia PV+/attività MCV dall’evento austriaco di livello 3 di ieri) attraverserà l’area fino a mezzogiorno, ma esiste una crescente preoccupazione per qualche attività mattutina. Non sarei scioccato nel vedere un cluster di indebolimento temporale (mattina) in uscita dalla Polonia est/sest, prima di intensificarsi nuovamente sulla Bielorussia S/CNTRL oltre mezzogiorno in un ambiente MLCAPE da 1,5 kJ/kg / 15 m/s DLS. Il rischio principale sarà grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento (V invertita) con forti piogge. Ciò non è ancora esplicitamente mostrato nelle linee guida NPW in quanto modelli come ICON/IFS e GFS sembrano tracciare qualsiasi anomalia PV+ in via di sviluppo verso NE in profondità nella CNTRL Bielorussia, mentre ci aspettiamo che la convezione si sposti maggiormente verso E nella Bielorussia S, forse anche SE nell’Ucraina nordoccidentale, seguendo uno spessore di 1000-500 hPa e crescendo in aria più debole e ricca di CAPE. Più a ovest (dalla Repubblica Ceca alla Polonia), esistono segnali contrastanti riguardo al sollevamento della scala sinottica, a causa della dominante subsidenza di fondo o dell’attraversamento di massimi IPV molto deboli. IC diurni discontinui sono possibili lungo l’orografia o dove la temperatura convettiva verrà superata, ma per il resto l’attività principale dovrebbe risiedere lungo il fronte freddo e caldo. Nel caso della soluzione aggressiva ICON/UK per quanto riguarda una depressione LL più forte, è possibile una convezione organizzata con tutti i tipi di eventi violenti dalla Repubblica Ceca alla Polonia nel pomeriggio in poi, ma per ora i modelli rimangono piuttosto riluttanti. Quindi nessun livello 2“.

Mediterraneo occidentale

“Un punto focale per la convezione organizzata esiste lungo il fronte freddo che spinge il reparto E, che guadagna slancio a seconda di dove si evolve la depressione in via di sviluppo (Golfo del Leone lontano E come indicato da ICON o il Mar Ligure come visto da UK/GFS con IFS nel mezzo) . L’ampiezza trasversale nella guida NPW per lunedì 00Z è di circa 100-150 km per quanto riguarda il posizionamento del fronte freddo. È stato aggiunto un livello 2 per la Corsica/Sardegna per il pomeriggio/sera mentre il fronte freddo attraversa E con CAPE/spazio di taglio prefrontale ricoperto che offre MUCAPE superiore a 3 kJ/kg e taglio a 3/6 km intorno a 25 m/s. Resta difficile individuare dove/quando il fronte freddo superficiale raggiungerà un limite eccessivo (in questo momento ci aspettiamo questo S della Sardegna) con DMC che colpirà principalmente N/CNTRL Sardegna e Corsica. Qualsiasi cella separata rappresenta una minaccia grave di ogni tipo (sig.), mentre la convezione incurvata/allineata rappresenta una minaccia di raffiche di vento dannose/forza di uragano con ICON-EPS che mostra anche segnali deboli di 140 km/h (+) potenziale di raffica. È stato considerato un livello 3, ma l’incertezza in qualsiasi corridoio con gli eventi più dannosi rimane al momento troppo elevata. Sulle Isole Baleari si prevedono numerose ondate di convezione (estremamente) intensa. Poiché la depressione superiore principale con un massimo IPV distinto viene espulsa dalla Spagna orientale, acquisisce un’inclinazione più negativa durante il giorno con una convergenza del vettore Q al massimo che indica un sollevamento di fondo profondo/forte, rafforzato dal fronte freddo in aumento verso E. Il primo ciclo di attività DMC probabilmente si evolverà nell’estremo sud-est della Spagna durante l’inizio di questa previsione, prima di svilupparsi in un evento MCS progressivo con supercelle incorporate. Sono previsti tutti i tipi di pericoli (estremamente) gravi, compreso il rischio di tornado. Questo rischio continua oltre mezzogiorno con l’avvicinarsi del minimo superiore. Il campo dei venti troposferici finali medio-bassi dipende da dove si evolve la depressione superficiale verso NE, ma analizzando le indicazioni del NWP, gli odografi/sondaggi delle previsioni supportano un rischio continuo di supercelle con vento forte, inondazioni eccessive/improvvise che producono pioggia, grandine di grandi dimensioni e (significativi ) tornado. Nel complesso, l’elevata copertura prevista di eventi (estremamente) gravi supporta un aggiornamento di livello 3. Questo rischio diminuisce durante la notte poiché l’aria più secca filtra da NW“.

Dal Mar Ligure alla Svizzera meridionale

“Un’altra area di preoccupazione per quanto riguarda le inondazioni improvvise che producono pioggia esiste all’interno del regime del nastro trasportatore caldo umido (WCB) (EFI nell’intervallo 0,9 – 1 con SOT positivo). La prima preoccupazione esiste per una fascia mattutina di convezione di addestramento intorno a Genova con una forte zona di convergenza frontale pre-fredda nel suddetto ambiente WCB profondo/molto umido. Potrebbe vedere una fascia confinata con 100-200 l/qm di pioggia in 6-12h come indicato da ICON-EPS e COSMO 2.2. Come spesso accade, sono possibili anche alcuni tornado lungo questa zona di convergenza. Una seconda tornata di piogge eccessive con temporali di formazione è possibile nelle ore notturne lungo la costa N del Mar Ligure. Individuare dove non è possibile organizzare alcuna convezione per l’allenamento con incertezze riguardo al posizionamento/forza della depressione LL, ma in generale esiste un rischio di livello 2 di pioggia eccessiva per tutta la notte con quantità locali di precipitazioni estreme possibili (non sarei sorpreso da un poche quantità nelle 24h superiori a 300 l/qm). Ancora una volta, sono possibili alcuni tornado lungo qualsiasi zona di convergenza. Questo evento notturno potrebbe evolversi in un grave evento di inondazione improvvisa! Infine, tutta l’Italia nordoccidentale fino all’estremo sud-est della Svizzera vedrà un periodo prolungato di condizioni favorevoli per l’attività temporalesca di formazione con inondazioni improvvise. Il forte regime di flusso WAA con 25-40 kt a 850 hPa alimenta tempeste con abbondanti quantità di umidità. La troposfera è più o meno satura di PPW superiori a 40 mm con uno strato di nuvole calde e profonde e profili CAPE allungati. Inoltre, l’ambiente ricco di SRH supporta alcune supercelle intense (ad esempio tempeste di coda) con un rischio maggiore di tornado accanto a grandine e raffiche da forti a forti.

Questo rischio continua anche di notte e si estende ad E fino al confine austriaco/italiano. Non sono sicuro che questa attività giustifichi anche un livello 2, ma dato l’ambiente dinamico e umido abbiamo deciso di andare E con il livello 2. Nonostante i valori CAPE in diminuzione, sono ancora previste alcune tempeste rotanti con forti raffiche e tornado isolati. Durante la fine delle previsioni temporali organizzati scoppieranno anche a sud lungo la costa occidentale dell’Italia con tutti i tipi di forti possibili“.

Germania nordoccidentale e parti dei Paesi Bassi

“Posizionato in un ambiente umido con bassa diffusione T-Td, CAPE moderato fino a 7 km AGL e profili di taglio ponderati superiori indicano la possibilità di rovesci/temporali sparsi in un ambiente debolmente coperto. Qualsiasi cellula più organizzata con movimento deviante avrà un SRH adeguato per una certa rotazione ed esiste un rischio isolato di minaccia di tornado/grandine. L’attività si indebolisce dopo il tramonto. La convezione lenta sui Paesi Bassi occidentali rappresenta un rischio locale di forti piogge“.

Turchia sudoccidentale

“Alcuni temporali in prossimità di una depressione superiore possono portare grandinate di grandi dimensioni e forti raffiche di vento lungo la costa, dove gli ingredienti si sovrappongono. È stato aggiunto un livello 1“.

Aree soggette a fulmini

“Parti della Svezia centrale potrebbero essere interessate da alcuni temporali lenti con forti piogge, ma non abbastanza per un’area pianeggiante“.

