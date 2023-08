Maltempo, forti temporali tra Piemonte e Lombardia: intenso downburst a Vercelli, tetti scoperchiati nel Milanese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno iniziato a colpire Piemonte e Lombardia, segnando l’inizio della forte ondata di maltempo provocata da una perturbazione atlantica che si sta spostando verso il Mediterraneo. A Vercelli, al passaggio della linea temporalesca, è avvenuto un intenso downburst, con raffiche anche prossime ai 100km/h; caduti anche 33mm di pioggia mentre la temperatura è crollata a +20,2°C in pieno giorno. Si segnalano danni, come numerosi alberi, anche di grandi dimensioni, che in molti casi si sono abbattuti sulle auto in sosta. In viale Garibaldi, un grande corso alberato a ridosso del centro storico, non lontano dalla stazione e dalla Cattedrale, il panorama è quello di una devastazione: anche alcuni monumenti sono stati danneggiati.

Dopo il temporale, è critica la situazione della viabilità a Vercelli. Viale Garibaldi è bloccato in direzione Piazza Roma per la caduta di una pianta che è finita su una macchina e contro il condominio di fronte. Chiuso anche il sottopasso che collega Piazza Roma al quartiere Isola, sempre per la caduta di una pianta. Davanti a Palazzo Tartara, una delle sedi dell’Università del Piemonte Orientale, il vento ha danneggiato il monumento a Galileo Ferraris, staccando il busto, ora recuperato dalla Polizia comunale. Molte le segnalazioni di tetti sollevati e di intonaci caduti: danni anche alla copertura al Teatro Civico.

Intenso downburst a Vercelli

Alberi abbattuti e allagamenti segnalati anche a Borgolavezzaro, nel Novarese, dopo il passaggio di un intenso nubifragio. A Borgolavezzaro, la statale 211 ‘Della Lomellina’ è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni – informa Anas – per consentire la rimozione di alcuni alberi caduti sulla carreggiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine “per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

Danni anche sul Monferrato Casalese, con molti alberi sradicati e danni. A Casale, si segnalano diversi alberi abbattuti, allagamenti in diverse parti della città e interruzioni di corrente elettrica. Si segnalano anche tetti scoperchiati, tra cui quello del pronto soccorso, e molti danni in parchi e aree sportive all’aperto. Già operativo il “Nucleo comunale volontari Protezione Civile – Casale Monferrato” per caduta alberi e altri disagi nella cittadina dell’Alessandrino. La centralina Arpa ha registrato raffiche di vento fino a 98,3km/h e 20,2mm di pioggia caduta tra le 15 e le 16 a Casale Monferrato. “Siamo operativi per monitorare l’emergenza – informa sui social il sindaco Federico Riboldi, postando la foto di una pianta caduta in viale Giolitti, nelle vicinanze dell’ospedale – Segnalateci le problematiche“.

Tetti divelti dal maltempo a Casale Monferrato

Paura anche ad Asti, dove si segnalano decine di grossi rami caduti in strada e pali abbattuti dalle forti raffiche di vento. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco del comando provinciale, anche per i numerosi allagamenti in città e in diverse zone della provincia. In alcune località si sono verificati anche blackout. Non si segnalano conseguenze per le persone, ma i danni sono notevoli.

Maltempo in Lombardia, tetti scoperchiati nel Milanese e non solo

Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno colpendo anche Milano e provincia. Particolarmente interessata la zona sud-ovest nei comuni di Trezzano, Corsico, Buccinasco, Rozzano e Pieve Emanuele, : circa 180 le chiamate giunte ai Vigili del Fuoco. Gli interventi – fanno sapere i pompieri – riguardano alberi pericolanti, alcuni dei quali caduti. A Milano, in particolare, le squadre di soccorso stanno intervento in via Arsia 7, in zona Stazione Centrale, per un tetto pericolante.

A Buccinasco, sono stati scoperchiati i tetti di più edifici. Un uomo di 68 anni che camminava in via Lamarmora, a Milano, è stato colpito da un vaso caduto durante il temporale. Trasportato in codice giallo al Policlinico, non è in gravi condizioni. Sul Ticino, in località Chiappana, nei pressi di Abbiategrasso, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi. Non si registrano feriti.

Il violento temporale ha creato disagi anche alla circolazione dei tram a Milano, a causa dei rami caduti sui cavi della rete elettrica. Sono numerose, come segnala Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico, sui suoi canali social le linee che deviano il loro abituale percorso o che sono sostituite da bus. Ad esempio il tram della linea 5 devia e salta alcune fermate a causa della caduta di rami sui binari, lo stesso per il tram 9, il 19 e il 33, il tram 1 non fa servizio in alcune fermate per un intervento tecnico sulla linea.

Un albero è caduto sulla Tangenziale ovest di Milano all’altezza di Assago: i Vigili del Fuoco stanno provvedendo a rimuovere la pianta. Questa circostanza ha indotto la chiusura momentanea del tratto interessato da parte della Polizia locale: segnalati 4km di coda. Un albero è caduto anche sulla Milano-Genova, direzione Genova, tra la corsia di emergenza e la prima corsia al km 35. Dalle 15:30, la linea ferroviaria Milano-Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina proprio per i danni causati dal maltempo. Sono al lavoro i tecnici di Rfi. Bloccata anche la linea ferroviaria fra Milano e Tortona fra Locate e Certosa nel Pavese.

I temporali hanno colpito anche la Brianza: diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco di Monza. Tanta paura tra la gente, anche a causa del vento forte, ma per il momento non si registrano danni gravi. A causa del maltempo, l’amministrazione comunale di Monza ha stabilito la chiusura del Parco di Monza, dei giardini e dei cimiteri della città dalle ore 16:30 di oggi. Il personale in servizio sta invitando quanti ancora si trovassero all’interno dei luoghi a raggiungere le uscite. Ad Arcore è stato chiuso il parco Borromeo, mentre ci sono alcune piante cadute sulla strada.

Non è stata risparmiata neanche la provincia di Pavia. Ad essere colpita è stata soprattutto la zona di Vigevano (Pavia) e della Lomellina, con diversi alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Il vento fortissimo, accompagnato dalla pioggia, ha provocato la caduta di alcune piante. A Vigevano è stato scoperchiato il tetto della scuola media “Robecchi”: spazzate via anche l’insegna di un supermercato e alcune impalcature. Danni anche nella vicina Mortara. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco, che proseguiranno i loro interventi sino a tarda ora. “I Volontari di Protezione Civile, coordinati dalla Sala Operativa della Provincia di Pavia, stanno intervenendo a seguito del forte vento che ha causato danni nel Pavese e in Lomellina. Si resta a disposizione per la raccolta di ogni segnalazione dai territori per organizzare al meglio gli interventi a supporto delle comunità locali”, si legge in un Comunicato della Provincia di Pavia.

Pioggia e vento forte anche nel Bresciano, dove si contano i primi disagi. Un albero abbattuto dal forte vento è finito sui binari della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo a Pisogne: la circolazione dei treni è al momento interrotta.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: