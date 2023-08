Allerta Meteo, pesantissimo bollettino ESTOFEX per oggi pomeriggio-sera: “allarme maltempo con grandine grossa e tornado”

MeteoWeb

Continua il maltempo sull’Europa, e continuano i temporali pomeridiani anche sull’Italia. Nel consueto bollettino giornaliero di allerta meteo di ESTOFEX gli esperti hanno lanciato un “livello 2” di allarme per una vasta area compresa tra Francia, Svizzera, Germania e Belgio “principalmente per grandine da grandi a molto grandi e raffiche di vento dannose“. Allerta di “livello 1” invece per “tutta la Francia centrale meridionale principalmente per raffiche di vento dannose e grandine di grandi dimensioni; per la Francia nordoccidentale, il Regno Unito sudorientale, i Paesi Bassi e la Germania occidentale principalmente per grandinate di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e, in misura minore, per forti piogge; sulle Alpi soprattutto per grandinate di grandi dimensioni, forti piogge e forti raffiche di vento; in Romania, Bulgaria, Serbia meridionale, Montenegro, Albania, Macedonia settentrionale e Grecia settentrionale principalmente per precipitazioni eccessive e grandine di grandi dimensioni“.

Nel bollettino di ESTOFEX, si legge che “Nella troposfera medio-alta, una profonda depressione si estenderà sul nord del Regno Unito e una dorsale si estenderà attraverso il Mediterraneo occidentale. Nel mezzo, i modelli simulano un flusso di oltre 25 m/s di 500 hPa. Più a SE, a sud della Sicilia rimane una bassa interruzione. Si prevede che una depressione di onde corte si sposterà sulla Bielorussia e sull’Ucraina orientale nel corso della giornata. Più vicino alla superficie, un fronte freddo ondulato si estenderà dalla Francia centrale/settentrionale attraverso il BENELUX fino alla Germania settentrionale. Un fronte caldo si sposterà sulla Polonia. Il potenziale più elevato di tempeste convettive è previsto in una fascia di abbondante umidità a basso livello lungo e davanti al fronte freddo. Un pennacchio di ripidi tassi di cedimento medio-troposferico che si sovrappone a livelli di umidità almeno modesti e bassi sarà confinato alla Francia centro-meridionale e alla regione alpina“.

I meteorologi di ESTOFEX sottolineano come “a causa delle grandi differenze tra le simulazioni del modello NWP, questa è una previsione altamente incerta. Ho deciso di optare per un ampio livello 2 per coprire un’area in cui l’ambiente è più favorevole per una convezione intensa e ben organizzata. Le ore mattutine inizieranno probabilmente con uno o più ammassi elevati sul nord della Francia e sul BENELUX. Un taglio moderato sopra lo strato limite e 1000+ J/kg di MUCAPE possono provocare casi isolati di grandine di grandi dimensioni. I resti degli ammassi elevati potrebbero successivamente diventare focolai di sviluppo di tempeste sulla superficie poiché il riscaldamento destabilizza lo strato limite. Questo scenario è rappresentato da alcuni modelli ad alta risoluzione che consentono la convezione, producendo tempeste di vento convettivo sulla Germania meridionale“.

“Verso le ore pomeridiane – proseguono gli esperti – i modelli simulano una pronunciata sovrapposizione di CAPE elevato (2000+ J/kg) e forte taglio (25+ m/s in strati di 0-6 km) attraverso la Francia centrale e settentrionale, forse raggiungendo il Belgio meridionale. Il CAPE più elevato è previsto lungo il confine tra una massa d’aria molto ben miscelata e piuttosto secca avvetta da S e un’umidità più abbondante e di basso livello verso N. La posizione esatta di questo confine e la sua evoluzione differisce da un modello all’altro. Pertanto, questo deve essere monitorato durante il giorno per stabilire una posizione più precisa del corridoio meteorologico più elevato. La mancanza di una chiara forzante proveniente dal fronte freddo o da altre caratteristiche su scala sinottica rende difficile prevedere il momento esatto, la posizione e la copertura delle tempeste. Alcuni dei modelli ad alta risoluzione mostrano l’inizio delle tempeste sul Massiccio Centrale e la loro progressione verso E con un alto rischio di forti raffiche di vento a causa dello strato limite ben miscelato combinato con un bulk shear di 0-3 km intorno a 15 m/s. Verso le ore serali, il sollevamento isoentropico dovuto all’avvezione di aria calda darà probabilmente origine a ulteriori tempeste a N del confine. Questi diventeranno rapidamente supercelle elevate o echi d’arco con minacce di grandine da grande a molto grande e forti raffiche di vento“.

“Verso il BENELUX e la Germania nordoccidentale – si legge ancora nel bollettino – i CAPE diminuiranno e i profili CAPE per lo più sottili saranno più vicini, riducendo in una certa misura la minaccia di grandine di grandi dimensioni. Tuttavia, il rischio sarà presente con supercelle elevate, così come il rischio isolato di forti raffiche di vento. La massima copertura dei temporali è prevista durante le ore notturne. Sia qui che nel nord della Francia, si prevede che lo shear di 0-1 km aumenterà verso la notte, ma le tempeste saranno probabilmente elevate, riducendo il rischio di tornado“.

Per quanto riguarda invece il maltempo atteso sui Balcani, dalla Romania alla Grecia, “i profili previsionali mostrano un CAPE abbondante combinato con un bulk shear da 0-6 km compreso tra 5 e 15 m/s. Lo shear aumenterà verso N. I pericoli principali saranno grandinate isolata di grandi dimensioni, dovuta all’abbondante galleggiamento nella parte fredda delle nubi e precipitazioni eccessive dovute ai lenti movimenti temporaleschi“.

