Allerta Meteo, ciclone freddo sull’Italia: weekend di forte maltempo da Nord a Sud

L’Italia si è risvegliata in pieno autunno questa mattina: è sabato 5 agosto ma il weekend estivo è compromesso dal maltempo in gran parte del Paese. Inoltre fa freddo come se fossimo a fine ottobre: nel cuore della pianura Padana, tra Emilia Romagna, Lombardia sud/orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in pianura abbiamo una temperatura ferma a +16°C in pieno giorno! Proprio questa è la zona più interessata dalle piogge che stanno cadendo abbondanti, tanto che i parziali pluviometrici sono già di 62mm a Diamantina (Ferrara), 56mm a Longara (Bologna) e Lendinara (Rovigo), 55mm a Santa Maria Maddalena (Rovigo), 54mm a Ceneselli (Rovigo), 53mm a Sermide (Mantova), 45mm a San Marino (Modena) e Villa Poma (Mantova), 32mm a Castel d’Ario (Mantova), 31mm a Legnago (Verona), 30mm a Modena, 28mm a Venezia, 26mm a Padova.

Il maltempo sta interessando anche varie zone del Sud. In modo particolare forti temporali hanno colpito la Calabria tirrenica, dove a Cosenza sono caduti ben 30mm di pioggia e la temperatura è piombata agli attuali +20°C che sono addirittura 17°C in meno rispetto ai +37°C misurati nel pomeriggio di ieri della città silana: un crollo termico vertiginoso!

Il ciclone è ben visibile nelle immagini satellitari in tutta la sua circolazione depressionaria. Le nubi temporalesche più cattive stanno investendo il Salento, dove ci sono state delle trombe d’aria, e l’Albania, oltre a risalire tutti i Balcani. Ma attenzione anche ai fenomeni meteo lungo l’Italia:

Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore, in modo particolare al Centro/Sud. Nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti piogge e temporali sparsi su Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, localmente molto violenti con forti nubifragi e grandinate:

Proprio nel pomeriggio odierno, inoltre, si alzerà l’atteso forte vento di maestrale che diventerà impetuoso in Sardegna e Sicilia, dove raggiungerà raffiche molto forti, oltre 100km/h nel Canale di Sicilia che andrà in tempesta.

Ma non è finita qui. Anche domani, Domenica 6 Agosto, imperverserà il maltempo in tutt’Italia. Al Nord, sulle Alpi, avremo un imponente vento di foehn che al Nord/Ovest regalerà una splendida e secca giornata di sole e caldo, visibilità ottima e aria pulita, ma sui crinali renderà le montagne completamente off-limits con raffiche da uragano. Al Centro/Sud ponente e maestrale continueranno a soffiare molto intensi, e non mancheranno le precipitazioni, al mattino in Calabria e Sicilia (versanti tirrenici), nel pomeriggio con temporali sparsi su Marche, alta Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania e ancora Calabria, ma anche al Nord/Est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel suo complesso, tutto il weekend – il primo del mese di agosto – sarà compromesso dai fenomeni meteo avversi.

