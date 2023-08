Allerta Meteo, nuovo allarme di ESTOFEX per fenomeni estremi: “grosso MCS sullo Jonio tra Sud Italia e Grecia”

MeteoWeb

Nuova allerta meteo diramata questa mattina dal centro europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) per le prossime 24 ore. Il nuovo bollettino si riferisce ai fenomeni meteo estremi, letteralmente “previsioni di tempesta“, per il periodo compreso tra le 08:00 di oggi sabato 5 agosto e le 08:00 di domani, domenica 6 agosto. Gli esperti del centro ESTOFEX hanno emesso un livello di allerta “2” per Serbia, Ungheria, Slovacchia, Polonia sud/orientale, Polonia nord/orientale, Lituania, Bielorussia e Grecia, per forti raffiche di vento, precipitazioni abbondanti e possibili tornado. Invece abbiamo un livello di allerta “1” in un’ampia area baltica e balcanica sempre per fenomeni meteo estremi. Una parte del Sud Italia (Puglia e Calabria Jonica) è compresa in questa fascia di rischio.

Gli esperti di ESTOFEX, nel loro bollettino, spiegano come “un ciclone sull’Italia si staccherà dall’Europa nord/occidentale entro le prime ore di sabato 5 agosto. La bassa pressione risultante dal cut-off si sposterà verso il mar Jonio. Più a ovest, un’onda corta si sposterà verso il Benelux e la Francia settentrionale nel tardo pomeriggio e in serata. L’alto tasso di umidità relativa nei bassi livelli dell’atmosfera interesserà il confine ondulato del fronte che correrà dalla Grecia ai Paesi Baltici passando per Serbia, Ungheria, Slovacchia, Polonia e Bielorussia“. E infatti proprio in quest’area si verificheranno i fenomeni più estremi.

Nel bollettino si fa particolare riferimento al forte maltempo che interesserà Slovacchia e Polonia, con “temporali che si sposteranno da sud verso nord e determineranno fenomeni molto violenti, come tornado. Dalle supercelle si genereranno anche forti grandinate. Nel tardo pomeriggio e in serata altri sistemi temporaleschi colpiranno Serbia e Ungheria in risposta alla frontogenesi. Anche in questo caso si muoveranno da sud/est verso nord/ovest“, esattamente come i fenomeni distruttivi dei giorni scorsi in Slovenia.

Nella zona Mediterranea, i fenomeni più estremi colpiranno la Grecia nord/occidentale: “è previsto un MCS in avvicinamento dal mar Jonio nel corso della mattinata. I fenomeni si indeboliranno nel tardo pomeriggio e in serata“.

Fenomeni temporaleschi, seppur più lievi, anche nel nord della Francia.

