Maltempo, in Slovenia è una catastrofe: 210mm a Lubiana, “i morti sono tantissimi”. Evacuazioni di massa in corso

La Slovenia è letteralmente devastata da un’ondata di maltempo di proporzioni catastrofiche: nelle ultime ore sono caduti ben 210mm all’Aeroporto della Capitale Lubiana, 191mm sul Monte Vogel, 177mm sul Monte Kredarica, 171mm a Idria, 169mm a Boršt pri Dvoru, 144mm a Lesce, 136mm a Bohinjska Češnjica, 130mm a Zgornja Sorica. Ad aggravare la situazione le abbondanti precipitazioni cadute sul crinale di confine con l’Italia, in Friuli Venezia Giulia ma che comunque dal territorio friulano si riversano sui bacini idrometrici sloveni, tra cui spiccano 199mm a Coritis e 188mm a Sella Nevea.

Al momento il bilancio ufficiale è di tre morti accertati ma il numero dei dispersi è di svariate centinaia, la situazione è totalmente fuori controllo e le voci dei residenti nelle zone più colpite dal disastro parlano di “tantissime vittime, sommerse e travolte dall’acqua“. Probabilmente per avere un bilancio più realistico bisognerà attendere ancora a lungo, forse addirittura domani. Le strade e le ferrovie sono bloccate in tutto il Paese, le autorità competenti stanno eseguendo evacuazioni di massa e nelle prossime ore dall’Adriatico risaliranno ulteriori violenti temporali che non faranno altro che aggravare la situazione.

Il primo ministro sloveno Robert Golob ha concluso anticipatamente le vacanze per occuparsi dell’emergenza. Golob incontrerà già in serata il quartier generale della Protezione civile, per domani è invece prevista una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale e una sessione del governo. Golob nella sua prima dichiarazione al ritorno dalle vacanze ha sottolineato che la sicurezza dei residenti “è la prima priorità“. L’ufficio del premier ha aggiunto che il sistema di protezione e salvataggio in caso di calamità naturali e di altro tipo è in funzione e che le squadre sul campo stanno facendo del loro meglio per aiutare i cittadini. Intanto il ministero degli Esteri ha chiesto alla regione austriaca della Carinzia, attraverso il consolato, che l’ospedale della città di Klagenfurt accetti i residenti della Carinzia slovena nel caso di bisogno. Il ministro degli Esteri Tanja Fajon ha parlato anche con l’omologo austriaco Alexander Schallenberg dello svuotamento dei bacini della Drava. “Per ora, sembra che la situazione sia sotto controllo“, ha affermato il ministro in una dichiarazione, la quale ha aggiunto che si sta valutando se fare richiesta di aiuto attraverso il meccanismo europeo di protezione civile.

A corredo dell’articolo le tragiche immagini di una vera e propria catastrofe a pochi chilometri dal confine con l’Italia. In Slovenia, piccolo Paese con poco più di 2 milioni di abitanti, due giorni fa c’era stato anche un tornado distruttivo mentre su MeteoWeb mercoledì mattina lanciavamo l’allarme per questa notte scrivendo nell’apposita allerta meteo che “la Slovenia rischia un disastro“. L’ondata di maltempo è soltanto appena iniziata e nelle prossime ore colpirà in pieno anche gran parte d’Italia, in modo particolare il Centro/Sud.

Alluvione in Slovenia, situazione tragica a Škofja Loka

Alluvione in Slovenia, immagini drammatiche da Nove Loke, vicino Mozirju

Alluvione in Slovenia, fiumi in piena e rischio esondazioni

Alluvione in Slovenia, drammatica inondazione a Luče

