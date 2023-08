Maltempo, Slovenia in ginocchio: tornado devastante a Bisterza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono pesanti i danni materiali causati dal tornado che nella serata di ieri ha colpito la Slovenia, in particolare nei pressi della città di Bisterza (Ilirska Bistrica). Come riporta l’emittente “N1” il comandante della Protezione civile Srecko Sestan, il tornado ha scoperchiato e danneggiato 11 case. Per ora non risultano feriti. L’Agenzia per l’ambiente del Paese (Arso) ha confermato che la stazione automatica di rilevamento “ha registrato una raffica di vento che ha raggiunto quasi i 30 metri al secondo“. “In Slovenia questi tipi di fenomeni sono molto rari. O almeno lo erano in passato,” ha spiegato il meteorologo Andrej Velkavrh.

Le forti piogge e le raffiche di vento di ieri hanno provocato danni e disagi anche in altre parti della Slovenia, in particolare nella zona sudoccidentale e vicino al confine con l’Italia. L’acqua piovana ha allagato diversi seminterrati degli edifici, oltre ad alzare il livello dei corsi d’acqua. Le raffiche di vento hanno abbattuto molti alberi.

Slovenia, tornado si sviluppa su Ilirska Bistrica