Allerta Meteo, il maltempo continua al Centro/Nord: 4 Regioni in allarme. Slovenia e Croazia rischiano un disastro

L’Italia si è risvegliata decisamente al fresco questa mattina, con temperature minime decisamente inferiori rispetto alle medie del periodo un po’ ovunque e soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro. La temperatura è piombata fino a +14°C a Belluno, +15°C a L’Aquila, +16°C ad Arezzo e Campobasso, +17°C a Udine, Bolzano, Sondrio e Matera, +18°C a Trieste, Trento, Vicenza, Treviso, Como, Varese, Siena, Asti, Alessandria, Aosta e Pordenone, +19°C a Novara, Ferrara, Vercelli e Frosinone, e anche se nella narrazione mediatica sempre più condizionata dal catastrofismo climatico questi dati non vengono presi in considerazione, si tratta di anomalie significative rispetto alle medie del periodo.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire il nostro Paese, così come gran parte d’Europa, sulla falsariga di quanto accaduto nelle scorse ore ma stavolta anche con fenomeni più estremi.

Allerta Meteo per oggi, mercoledì 2 agosto

Oggi nel pomeriggio un fronte temporalesco proveniente dal Nord Europa si abbatterà sulla Svizzera, provocando forti piogge e temporali in tutto il Paese. I fenomeni estremi si estenderanno in serata anche al Nord Italia, nelle zone più estreme vicine al confine, tra Valle d’Aosta, alto Piemonte e Lombardia settentrionale. In modo particolare avremo violenti nubifragi nel Canton Ticino e nei Grigioni sud/occidentali, oltre che in Val Chiavenna, dove si verificheranno fenomeni molto intensi. Inoltre in serata un flusso caldo-umido di libeccio inizierà a provocare le prime piogge tra Liguria di Levante e alta Toscana, dove i fenomeni si intensificheranno nella giornata di domani. Ma tornando ad oggi, avremo piogge e temporali sparsi a macchia di leopardo in serata anche in Trentino Alto Adige e sulle Alpi orientali.

Allerta Meteo per domani, giovedì 3 agosto

Domani, giovedì 3 agosto, i fenomeni di maltempo sull’Italia centro-settentrionale saranno molto più violenti. Nella notte e in mattinata avremo violenti nubifragi sulla Liguria di Levante e sull’alta Toscana, con piogge torrenziali da Genova a Pisa. In modo particolare nella zona della Garfagnana e sulle Alpi Apuane avremo accumuli importanti, fino a 130-140mm di pioggia, tali da provocare allagamenti, frane e inondazioni. Il maltempo si estenderà anche al resto dell’alta Toscana fino a Lucca, Pistoia e Prato, lambendo Firenze.

Più a Nord, in mattinata il fronte temporalesco di stasera si sarà spostato dalla Svizzera all’Austria, e quindi dai confini dell’Italia occidentale a quelli orientali, coinvolgendo maggiormente il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia dove già nelle prime ore della giornata avremo forti piogge e temporali. Ma il maltempo in quest’area degenererà nel pomeriggio-sera quando i fenomeni diventeranno devastanti al confine tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia. I modelli prospettano uno scenario devastante per la Slovenia, con accumuli di oltre 250mm di pioggia in poche ore a causa dei violentissimi temporali che saranno accompagnati da grandine e tornado. Già ieri sera la Slovenia è stata colpita da un violento tornado che ha devastato Bisterza, vicino al confine di Trieste. I fenomeni di domani sera saranno molto più violenti, anche perchè coinvolgeranno un’area ampissima comprendendo inizialmente l’Austria e poi la Croazia, dove il maltempo proseguirà per tutta la giornata di dopodomani, venerdì 4 agosto. Slovenia e Croazia rischiano un vero e proprio disastro. Attenzione anche al territorio italiano: in Veneto e Friuli Venezia Giulia si verificheranno fenomeni molto violenti con temporali furiosi, grandine grossa, piogge torrenziali e possibili tornado. Allarme massimo in Friuli Venezia Giulia, la Regione a più alto rischio.

L’allarme per il maltempo di domani, quindi, è per 4 Regioni: Friuli Venezia Giulia in primis, ma anche Veneto, Liguria (orientale) e Toscana (settentrionale).

