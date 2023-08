Allerta Meteo, domenica di forti temporali pomeridiani al Sud: attenzione in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia

MeteoWeb

La penultima domenica di agosto è iniziata all’insegna del sole in tutt’Italia ma nel corso del pomeriggio la situazione meteo si capovolgerà volgendo al maltempo nelle regioni del Sud. Come già ampiamente annunciato nei precedenti bollettini meteo di MeteoWeb, una goccia fredda proveniente dai Balcani determina instabilità diffusa nelle regioni meridionali innescando la termoconvezione pomeridiana nelle zone interne dell’Appennino, da cui poi i fenomeni temporaleschi si estenderanno verso coste e pianure spinti dai venti al suolo.

Oggi pomeriggio, quindi, attenzione ai forti temporali che colpiranno Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia determinando violenti nubifragi nelle zone interne.

