Allerta Meteo, l’esperto CNR lancia l’allarme: “rischio fenomeni estremi, grandinate violente e tornado”

Una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia entro oggi, attraversando poi tutta la nostra Penisola, determinando forti temporali ed un sensibile calo termico. “Dopo il grande caldo delle ultime settimane che ha fatto alzare la temperatura del terreno e del mare, rischiamo con l’arrivo di una perturbazione fredda di assistere a fenomeni meteorologici estremi con piogge e grandinate violente, ma anche localmente trombe d’aria e tornado“: è quanto ha dichiarato a LaPresse Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr e docente all’Università di Roma Tre. “Questo succede perché l’aria molto calda negli strati vicino al suolo sale verso l’alto e nel farlo incontra l’aria fredda della perturbazione,” ha proseguito l’esperto. A quel punto, “ancora più leggera, continua a salire fino a quote elevatissime, arrivando nella stratosfera. Si creano così i cumulonembi, grandi nubi alte 12-15 km, e in queste circostanze i chicchi di grandine possono aumentare enormemente le dimensioni: partono dall’alto ma scendendo, la superficie del ghiaccio tende a fondersi, per poi ingrandirsi di nuovo a contatto con altre gocce d’acqua. Questa pallina fatta di ghiaccio e ricoperta di acqua, quando viene riportata in alto dalle correnti, si ghiaccia completamente e alla fine del ciclo diventa uno di quegli enormi chicchi di grandine, di cui abbiamo visto immagini anche recenti. Inoltre il contrasto delle correnti localmente accresce l’instabilità e aumenta il rischio di trombe d’aria e tornado, oltre ai cosiddetti fenomeni di downburst“.

