Allerta Meteo, inizia la grande tempesta: estate k.o. per 4 giorni, SOS maltempo estremo con grandine e tornado

Sta iniziando in queste ore la grande ondata di maltempo che nei prossimi giorni determinerà fenomeni meteo estremi in tutt’Italia: i fenomeni in atto in Friuli Venezia Giulia stanno già determinando intensi nubifragi al punto che nelle ultime ore sono già caduti 106mm di pioggia a Saletto, 79mm a Moggio Udinese, 76mm a Resiutta, 75mm a Resia, 55mm a Chiusaforte, 46mm a Coritis.

Proprio in Friuli Venezia Giulia la situazione meteo degenererà in serata con piogge torrenziali che arriveranno a 200mm nelle zone più colpite, provocando conseguenti inondazioni, allagamenti e frane. L’area interessata dal maltempo sarà vastissima e interesserà gran parte della Regione e tutta la fascia alpina, estendendosi anche ad Austria e Slovenia in modo particolare nelle aree più vicine al confine italiano:

Domani, venerdì 4 agosto, il maltempo insisterà al mattino in Friuli Venezia Giulia, intensificandosi in Slovenia dov’è altissimo il rischio di nuovi tornado dopo quelli nella stessa zona dei giorni scorsi. Ma il maltempo sin dalla mattinata inizierà ad estendersi a Lombardia e al Centro Italia:

Nel pomeriggio-sera avremo un’autentica esplosione di fenomeni meteo-estremi su gran parte del Paese. La Regione a più alto rischio in questa fase è quella delle Marche, dove si potranno verificare grossi tornado oltre a violentissimi temporali supercellulari con nubifragi e grandine molto grossa. Fenomeni meteo molto estremi anche nell’alto Adriatico, tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Romagna, in Lombardia e in tutto il Nord, oltre che in Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia. In serata il fronte freddo innescherà i primi forti temporali al Sud (dopo una giornata decisamente calda), in modo particolare in Campania e Sicilia con fenomeni molto intensi anche per i bruschi contrasti termici tra il caldo latente ai bassi strati e il freddo anomalo in arrivo improvviso da nord/ovest:

Sarà il preludio del forte maltempo che sabato 5 agosto flagellerà il Sud Italia con temporali violentissimi nelle prime ore del mattino nel basso Tirreno, in Calabria e Sicilia, in rapida estensione nel corso della mattinata anche sul Golfo di Taranto e sulla Puglia dove i fenomeni saranno molto estremi nel Salento. Alto il rischio di tornado dapprima nel basso Tirreno, in Calabria e Sicilia, e poi proprio intorno al Salento. Ma il maltempo di sabato insisterà anche al Nord, in modo specifico al Nord/Est, dove si ripeteranno forti temporali.

Sarà una giornata burrascosa, tipicamente autunnale, in tutt’Italia: le temperature crolleranno di circa 10°C in poche ore piombando su valori tipici di fine settembre, al punto che nelle principali città del Sud le massime giornaliere faranno fatica a raggiungere i +25°C e in alcuni casi rimarranno anche al di sotto. Attenzione ai forti venti di maestrale che soffieranno impetuosi da nord/ovest con raffiche superiori agli 80km/h alimentando devastanti mareggiate lungo tutte le coste esposte, con gravi ripercussioni sulle spiagge che in questo periodo sono popolate dagli stabilimenti balneari nel pieno delle loro attività stagionali.

Il maltempo proseguirà anche domenica 6 agosto, con forti temporali in Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, vento teso da nord/ovest e freddo anomalo in tutto il Paese anche laddove torneranno ampie schiarite. Impressionanti, in termini di freddo in arrivo, le mappe con le anomalie termiche di sabato e domenica in Europa: sarà un weekend davvero pazzesco!

Ad evidenziare la gravità del maltempo in arrivo, nelle scorse ore sono già state emanate le allerte meteo di tutte le autorità competenti quali protezione civile, aeronautica militare e CNR:

