Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX: “Ferragosto con forte maltempo e grandine al Centro/Nord”

Ferragosto all’insegna del maltempo al Centro/Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi martedì 15 agosto fino alle 8 di domani, mercoledì 16 agosto. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per tutta la Germania centro-settentrionale e per la Polonia nord-occidentale principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento e forti precipitazioni. Un livello 1 è stato emesso per Danimarca e Svezia meridionale principalmente per forti raffiche di vento e, in misura minore, per forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per Lettonia occidentale e Lituania principalmente per grandine e tornado di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato emesso per tutta la Spagna settentrionale e la Francia centrale/orientale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso per le Alpi principalmente per forti precipitazioni e, in misura minore, per grandine grossa e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso in tutta la Germania meridionale e la Repubblica Ceca occidentale principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni.

Un’ampia fascia di flusso troposferico medio-superiore da Sud/Ovest copre gran parte dell’Europa dall’Iberia attraverso la Francia fino alla Germania, alla Scandinavia e ai Paesi baltici, evidenzia il bollettino. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, nel corso della giornata sono previsti temporali sparsi o diffusi sulle Alpi. Saranno possibili temporali stazionari capaci di generare precipitazioni localizzate molto intense, si legge nell’avviso ESTOFEX. Come emerge dalla mappa di seguito, è inoltre possibile che il maltempo possa interessare, oltre al Nord, anche il Centro Italia.

