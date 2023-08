Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme maltempo estremo per l’Italia: “violente grandinate, vento forte e nubifragi”

MeteoWeb

L’Italia nella morsa di una perturbazione, i cui effetti interessano e interesseranno tutta la Penisola, da Nord a Sud: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi venerdì 4 agosto fino alle 8 di domani, sabato 5 agosto. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per una fascia dall’Italia fino al Mare Adriatico e in Croazia, Bosnia e Ungheria principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento e forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per Nord Italia, Sud Italia, Algeria e Tunisia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso per Slovacchia, Polonia, Ucraina occidentale e Romania occidentale principalmente per forti precipitazioni e, in misura minore, per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato emesso per tutta la Russia principalmente per forti raffiche di vento.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Forti temporali saranno probabilmente in corso sul bordo settentrionale del livello 2 già nelle ore mattutine. Si prevede lo sviluppo di ulteriori temporali durante il giorno e la copertura aumenterà rapidamente, si legge nel bollettino di allerta meteo ESTOFEX, che prevede un’alta probabilità di forti tempeste, con alto rischio di grandine molto grande. È probabile che uno o più sistemi lineari si sviluppino man mano che le tempeste aumentano di intensità e si sposteranno attraverso il Mare Adriatico verso le coste croate con rischi di forti raffiche di vento e anche precipitazioni molto intense, viene evidenziato.

Per quanto riguarda in particolare l’allerta relativa al Sud Italia, il fronte si sposterà sull’area, conferma il bollettino. È molto probabile che si formino almeno tempeste isolate e diventino supercelle, con rischio di grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: