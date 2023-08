Maltempo, ciclone sull’Italia: in arrivo “Petar”, la tempesta che metterà l’estate in pausa

MeteoWeb

Nell’ambito del programma Storm Naming di Eumetnet, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, ha attribuito il nome “Petar” alla tempesta che si genererà per le dinamiche di sviluppo dei flussi in quota ed al suolo che avranno luogo nei prossimi giorni. La carta di previsione dell’andamento della pressione atmosferica e delle superfici frontali in alto riporta il nome Petar insieme al sistema frontale complesso che si muoverà lungo la penisola.

Soprattutto tra oggi e domani, “la saccatura atlantica in ingresso sul Mediterraneo centrale sarà all’origine di una significativa diminuzione della pressione atmosferica con genesi di un minimo sul Golfo di Genova. Sarà questa la nascita di Petar,” hanno spiegato gli esperti del Centro CNMCA dell’Aeronautica Militare. “In particolare, in un contesto di maltempo con possibili precipitazioni temporalesche intense e ventilazione sostenuta, la provenienza della massa d’aria da cui si originerà la tempesta, sarà anche responsabile di una marcata diminuzione delle temperature e, sebbene solo temporaneamente, questo comporterà una parziale interruzione delle condizioni tipicamente estive delle ultime settimane“.

L’animazione che segue, pubblicata dall’Aeronautica Militare, mostra la previsione della differenza di temperatura attesa nelle 24 ore. “Praticamente su tutto il Paese, sia le minime che le massime potranno cedere complessivamente anche di una decina di gradi,” sottolineano gli esperti.

Tempesta Petar, la differenza di temperatura prevista

Il nome Petar, preso dalla lista definita con i partner europei del programma Stom Naming, “sarà riportato sulle carte di analisi e previsione elaborate fino alla dissipazione del tempesta e i dettagli delle previsioni sono riportati nelle previsioni testuali per le prossime ore ed i prossimi giorni e nelle segnalazioni di fenomeni intensi,” conclude l’Aeronautica.

