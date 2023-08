Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per forti piogge

MeteoWeb

La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo: l’avviso è valido dalle 12 di domani fino alla mezzanotte di venerdì. Nelle prossime ore su tutta la regione sono previste piogge intense con temporali sparsi, anche forti. In particolare “l’arrivo di un deciso fronte freddo, nella giornata di venerdì, sarà preceduto oggi dall’afflusso di correnti sudoccidentali molto umide e progressivamente più instabili“, si legge nel bollettino. Nel corso della giornata di domani, invece, a più riprese, “saranno probabili rovesci e temporali sparsi che interesseranno la zona montana già dal mattino la pianura e la costa con maggiore probabilità dal pomeriggio. Qualche temporale potrà essere forte. Le piogge potranno essere anche intense, più probabilmente sulla fascia prealpina, ma non sono escluse anche su altre zone di pianura e costa. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, sulla zona montana vento da sud-ovest moderato in quota“. Venerdì “durante tutto il corso della giornata, a più riprese, saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrà essere forte e le piogge potranno essere anche intense“.

