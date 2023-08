Allerta Meteo, giornata terribile oggi in Francia: gran caldo e forti temporali in serata

MeteoWeb

Avevano annunciato che “il peggio doveva ancora venire” e, puntualmente, la meteo ha dato ragione alle ‘Cassandre’. Mentre la Francia e’ da giorni alle prese con un’ondata di caldo anomalo fuori stagione (la seconda meta’ d’agosto per i francesi e’ ‘fine estate’) il servizio meteorologico nazionale, Meteo France, ha annunciato che ieri è stato stabilito un nuovo record con temperature di oltre 27°C registrate in media su tutto il territorio nazionale e un nuovo picco sarà toccato a stretto giro.

“Temperature così costantemente elevate non sono mai state registrate alla fine dell’estate dal 1947, cioè da quando sono disponibili le rilevazioni“, ha precisato Meteo France. Il bollino rosso per l’allerta caldo è scattato oggi in almeno 19 dei 96 dipartimenti francesi, mentre in altri 37 l’allerta è ancora ‘arancione’. “Un’ondata di caldo, duratura e intensa, sta avvolgendo due terzi del Paese soprattutto nel meridione“, ha affermato Meteo France. Il termometro ha raggiunto alcuni record per il periodo con temperature fino a +40°C nella Valle del Rodano, nell’Occitania (ai confini con la Spagna) e nella regione di Bordeaux, in Aquitania dove si prevede che la colonnina di mercurio raggiungerà a breve i +42°C. Lione si conferma una delle città francesi più calde: dal 1920 a oggi la città di Saint-Exupery non aveva mai toccato i +39,9°C.

