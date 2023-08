Allerta Meteo, goccia fredda su Malta: temporali per tutta la settimana al Sud. Ultimo squillo dell’estate al Nord

MeteoWeb

Ancora maltempo al Sud Italia, tra Calabria, Sicilia e Malta dove da questa mattina sono in corso temporali sparsi che all’alba hanno colpito lo Stretto di Messina, poi si sono estesi sulla Sicilia orientale e adesso stanno interessando proprio Malta con forti piogge sull’isola di Gozo (13mm a San Lawrenz, 7mm a Xaghra e 5mm a Xewkija). Nei prossimi giorni la goccia fredda stazionerà nel Canale di Sicilia, tra Malta, Libia e Tunisia, alimentando continui fenomeni temporaleschi al Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che saranno le Regioni più esposte a questo tipo di circolazione instabile e perturbata.

La mappa di seguito è riferita alle anomalie termiche previste per la notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto: come possiamo osservare dalla carta, l’ondata di caldo sarà particolarmente intensa tra nord della Spagna, Francia e Svizzera, mentre il Nord Italia sarà interessato in modo marginale e al Centro/Sud, invece, non ci sarà alcuna ondata di calore ma semplicemente temperature di qualche grado sopra la norma. Tra Canale di Sicilia, Tunisia, Algeria e Libia, invece, il clima sarà freddo per tutta la settimana, con temperature ben inferiori rispetto alla norma:

Questa situazione persisterà per tutta la settimana, con caldo persistente al Nord dove le temperature sono particolarmente elevate in quota, sull’arco alpino, dove in Svizzera è stato appena battuto il record assoluto di misurazione dello zero termico. A medio termine, però, c’è la svolta stagionale: la prossima settimana una perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico scatenerà forte maltempo in tutt’Italia. Le temperature crolleranno su valori autunnali già da lunedì 28 agosto e per 3-4 giorni avremo forte maltempo in tutto il Paese per quella che sarà la classica burrasca di fine estate.

