In Svizzera zero termico a quasi 5.300 metri: è record

Il servizio meteorologico svizzero ha dovuto raggiungere un’altitudine record di quasi 5.300 metri per registrare il limite di zero gradi – o isoterma – in un momento in cui gran parte del Paese è in allerta per l’ondata di caldo. “Il radiosondaggio di Payerne nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2023 ha misurato l’isoterma di zero gradi a 5298 metri, un record dall’inizio delle misurazioni nel 1954. Il precedente record era stato stabilito il 25 luglio dello scorso anno a 5184 metri,” ha dichiarato MeteoSvizzera.

La temperatura diminuisce con l’altitudine e, a seconda della stagione e delle condizioni meteo, varia l’altitudine al di sopra della quale la temperatura scende sotto 0°C. “Questa superficie, nota come isoterma zero gradi, separa gli strati d’aria con temperature superiori a 0°C a bassa quota da quelli sotto lo zero ad alta quota,” ha spiegato il servizio meteorologico.

A causa della sua grande influenza sullo sviluppo della vegetazione, sui limiti delle nevicate e sul ciclo dell’acqua, l’isoterma di zero gradi svolge un ruolo chiave nelle previsioni meteo e nella vita quotidiana nella regione alpina.