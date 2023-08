Allerta Meteo, il Jet Stream piomba sull’Italia: impetuosa ondata di freddo e maltempo tra venerdì e sabato | MAPPE

MeteoWeb

L’Italia sta per vivere una violenta ondata di maltempo che andrà oltre i fenomeni estremi che nelle ultime settimane hanno colpito in modo violento soltanto alcune zone del Nord, e che proseguiranno anche domani. Stavolta sta arrivando una perturbazione violentissima che coinvolgerà tutto il Paese, compreso il Centro/Sud e anche l’estremo Sud, determinando una vera e propria tempesta autunnale. Non avremo soltanto forte maltempo, ma anche venti impetuosi, mareggiate e soprattutto un clamoroso tracollo delle temperature che sembrerà di far piombare l’Italia in pieno autunno, a inizio agosto.

La tempesta sarà provocata dal crollo del Jet Stream sul Mediterraneo centrale, proprio per il rallentamento della velocità della Corrente a Getto che attiverà importanti scambi meridiani alimentando così una intensa discesa fredda dall’Atlantico settentrionale al Mediterraneo centro/occidentale e una contemporanea risposta calda su Mar Nero, Ucraina e Russia, come evidenziato dalle mappe a corredo dell’articolo.

Le carte sinottiche del modello europeo ECMWF evidenziano chiaramente la traiettoria della tempesta fredda e anomala che tra Venerdì sera e Sabato raggiungerà il suo culmine più intenso proprio sull’Italia:

Allerta Meteo, le mappe sinottiche fino all'8 Agosto e la grande tempesta del weekend sull'Italia

Già nella giornata di Venerdì 4 Agosto avremo un brusco calo delle temperature su tutta l’Europa occidentale, compresa l’area Mediterranea. Imponente l’anomalia termica negativa della Spagna, dove farà molto freddo con temperature di oltre 12°C inferiori rispetto alle medie stagionali su gran parte del Paese. Farà molto freddo anche sulle isole Britanniche, in Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e al Nord Italia:

Il giorno successivo, Sabato 5 Agosto, l’ondata di freddo si sposterà più a sud/est coinvolgendo tutta l’Italia e il Maghreb: le temperature saranno oltre 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo persino in Algeria e Tunisia, dove si verificheranno forti temporali. Ma i fenomeni più estremi colpiranno proprio l’Italia meridionale, che per la prima volta dopo il caldo di metà luglio avrà contrasti termici impetuosi dovuti al freddo anomalo in arrivo.

Il maltempo già venerdì colpirà il Nord sin dalle prime ore del mattino, estendendosi poi al Centro nel pomeriggio e al Sud in tarda serata, con i primi forti temporali nella Sicilia occidentale. Il fronte temporalesco verrà spinto dall’aria fredda in arrivo dal Tirreno verso sud/est nel corso della mattinata di Sabato 5 Agosto. I fenomeni più intensi colpiranno il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, con piogge torrenziali, grandinate e trombe d’aria, ma anche in Basilicata e Puglia avremo fenomeni molto violenti in modo particolare sul Golfo di Taranto e nel Salento. Attenzione anche ai forti venti di maestrale, che si prospettano impetuosi, con devastanti mareggiate sulle coste esposte a ovest e nord/ovest, dove è assolutamente consigliata la rimozione degli stabilimenti balneari provvisori (laddove possibile) per evitare danni distruttivi altrimenti scontati. Sarà una burrasca tipicamente autunnale con onde alte oltre 6 metri sul litorale siciliano e calabrese tirrenico nella giornata di sabato.

La tempesta avrà strascichi sull’Italia anche nella giornata di Domenica 6 Agosto, caratterizzata da ampie schiarite ma anche da venti ancora tesi, clima decisamente freddo per il periodo e qualche residuo fenomeno di instabilità.

