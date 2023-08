Allerta Meteo, ecco il maltempo di Ferragosto: esplodono forti temporali, i più violenti in serata al Nord/Est

MeteoWeb

Esplodono i primi temporali di Ferragosto nel pomeriggio sull’Italia: nelle prossime ore alimenteranno maltempo particolarmente estremo su buona parte del Paese. Dopo una mattinata soleggiata, le immagini satellitari evidenziano il fiorire di cumuli nelle zone interne di Alpi e Appennini.

Il satellite evidenzia anche i forti temporali sui Balcani:

Il maltempo più estremo si concentrerà in serata al Nord/Est, in modo particolare sul Trentino Alto Adige e nella vicina Austria dove si verificheranno violenti nubifragi. Attenzione ai fenomeni estremi che potranno determinare gravi conseguenze, come già accaduto al Nord/Ovest ieri in Valle D’Aosta e due sere fa a Bardonecchia.

