Allerta Meteo, oggi e domani ancora maltempo per i forti temporali pomeridiani e serali su Alpi e Appennini

Altri due giorni di maltempo sull’Italia. Oggi e domani insisteranno i forti temporali pomeridiani e serali che hanno già condizionato il lungo ponte di Ferragosto, provocando fenomeni estremi fin qui confinati al Nord, domenica sera a Bardonecchia, lunedì sera in Valle d’Aosta e ieri sera in Alto Adige.

I temporali di oggi si sono già formati in Piemonte, in Lombardia e soprattutto sull’Appennino centrale tra Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, dove nel corso del pomeriggio avremo i fenomeni più seri. L’instabilità è diffusa a tutto il Paese, come anche ai Balcani e alla Francia, per l’assenza dell’alta pressione che determina le condizioni per la termoconvezione pomeridiana.

Domani, giovedì 17 agosto, i temporali insisteranno su tutto l’arco alpino, particolarmente intensi ancora una volta in Piemonte, e anche sull’Appennino meridionale, soprattutto in Calabria, dove avremo violenti nubifragi in Sila con possibili sconfinamenti su Catanzaro.

