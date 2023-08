Allerta Meteo Piemonte, attenzione ai forti temporali dal pomeriggio

MeteoWeb

Sono stati numerosi i problemi causati dal maltempo in tutto l’Alto Piemonte la scorsa notte. Nel Verbano Cusio Ossola, colpita soprattutto la Valle Vigezzo, dove la strada Dissimo-Olgia, nel comune di Re è stata chiusa a causa di una frana. In valle, 104mm di pioggia a Druogno, 101mm ad Arvogno e 103mm a Domodossola. Anche nel Biellese alberi abbattuti dal vento, allagamenti nel capoluogo e nei comuni di Coggiola, Donato e Gifflenga. Forti grandinate hanno determinato danni alle auto e alle case oltre che a Biella, anche a Ronco Biellese, Cossato, Vigliano e Candelo.

Ma questo è stato solo un assaggio: c’è preoccupazione per il pomeriggio e la serata di oggi. Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso un’allerta meteo gialla che riguarda quasi tutta la Regione. Nel bollettino, si segnalano “temporali a partire dalle Alpi oggi pomeriggio, via via diffusi al resto della regione nel corso della serata e poi nella giornata di domani, con picchi localmente forti o molto forti, in particolare a nord del Po. Precipitazioni diffuse e consistenti anche nella giornata di lunedì” 28 agosto.

Secondo il sito specializzato Meteo Novara e Provincia, i fenomeni cominceranno intorno alle 16 nella zona alpina per poi raggiungere anche parte delle pianure vercellesi e novaresi per poi transitare rapidamente intorno alle 20 verso est nord-est. I valori rilevati, spiegano gli esperti “suggeriscono quindi la possibile formazione di sistemi temporaleschi anche molto violenti con temporali principalmente a carattere di supercella accompagnati da grandine di grosse dimensioni (maggiori di 5cm), intensi downbursts con raffiche superiori a 100 km/h e nubifragi. Sussiste anche una possibilità che le celle temporalesche possano unirsi e strutturarsi in un’unica violenta linea temporalesca in movimento verso est-nordest. Remoto ma comunque possibile il rischio di un fenomeno vorticoso“. I fenomeni dovrebbero cessare entro sera. Tuttavia nella notte sono previsti nuovi temporali tra alto Novarese e VCO, con intense e persistenti precipitazioni.

