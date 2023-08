Maltempo, grandine enorme nella notte su Biella: gravi danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violentissma grandinata ha colpito Biella questa notte intorno all’1:30. In città sono caduti 5mm di pioggia e la temperatura è improvvisamente crollata a +19°C (alle 00:30 era di +27°C e nelle scorse tre notti la minima non era mai scesa sotto i +26°C). Nei dintorni della città sono caduti 25mm di pioggia all’Albe Pinalba, 24mm ad Oropa, 18mm a Pettinengo e 17mm a Graglia.

Impressionanti le immagini della grandinata che ha colpito tutto l’hinterland biellese. A Candelo e Vigliano sono caduti chicchi dal diametro di 4 centimetri. Grandine molto grossa anche a Biella città. Si sono verificati vari interventi dei vigili del fuoco anche per alcune piante finite sulla strade nei vari paesi.

Un altro violento nubifragio ha colpito nella tarda serata di ieri nell’estremo nord del Piemonte. In Valle Vigezzo, provincia del Verbano Cusio Ossola si e’ scatenato un violento temporale, accompagnato anche da grandinate. Alcuni smottamenti si sono verificati lungo la strada provinciale Dissimo Olgia, in territorio comunale di Re. L’arteria e’ rimasta chiusa in attesa che il materiale franato venisse rimosso. Sul posto, sono intervenute le squadre di operai dell’amministrazione provinciale: insieme ai tecnici, anche il sindaco di Re, Massimo Patritti. Il nubifragio ha colpito tutta la fascia di confine con una violenta grandinata che si e’ abbattuta nel Locarnese, provocando danni a diverse auto.

